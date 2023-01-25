النائبة رحاب موسى: زيارة الرئيس السيسى إلى الهند تؤكد عظمة الدولة المصرية

أشادت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى دولة الهند، ومشاركته كضيف رئيسي في احتفالات الهند بيوم الجمهورية.

وأضافت النائبة رحاب موسى أن رئيس وزراء الهند نشر، على حسابه فى "تويتر" ترحيبًا خاصًا بالرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما يؤكد عظمة ومقدار الدولة المصرية ورئيسها.

كما وجهت الشكر لدولة الهند على حفاوة الاستقبال للرئيس السيسي، والذي تسبب بسياساته وإدارته للدولة أن يجعل منها دولة عظيمة تسعى كل الدول للتقارب معها.

‏‎وأوضحت أن هذه الزيارة تسهم فى تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المتميز بين مصر والهند، مؤكدة أن هناك علاقات تاريخية بين البلدين وهما من أصحاب الحضارات التاريخية المؤثرة في العالم.

وأكدت النائبة رحاب موسى، أن دعوة الرئيس السيسي كضيف شرف رئيسي لهذا الحدث تعكس التقارب الكبير بين الدولتين، والتقدير الشديد الذي تكنه الهند لمصر قيادةً وحكومةً وشعبًا، وكذلك الاهتمام العميق من الجانب الهندي بتعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين بصفتهما من أهم الدول الصاعدة ودورها الحيوي في مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.