مصرع طفلة وإصابة سيدة صدمتهما سيارة بمدينة القرين في الشرقية

لقيت طفلة تبلغ من العمر عامين مصرعها وأصيبت سيدة، صدمتهما سيارة ملاكي بمدينة القرين في الشرقية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة ويجري تلقي المصابة العلاج.

واستقبل مستشفى القرين المركزي كل من “ ندى.ا.م”، تبلغ من العمر عامين، مقيمة كفر أبوطه، “جثة هامدة” و“داليا.ل.إ”، 46 سنة، مقيمة كفر أبوطه، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم.

وتبين وقوع حادث اصطدام سيارة بهما بمدينة القرين، بقرية الشيخة حمدة، بمدينة القرين، ما أسفر عنه مصرع الطفلة في الحال وإصابة السيدة، وقام الأهالي بنقلهم لمستشفى القرين.

تم تحرير المحضر اللازم، ويجري التحفظ على جثة الطفلة تحت تصرف النيابة العامة.

وفى سياق متصل، لقى شخص مصرعه، وأصيب 8 أشخاص آخرين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وفنطاس مياه بطريق مصر - إسماعيلية الصحراوى، وتم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

تلقى سابقا اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وفنطاس مياه طريق مصر إسماعيلية الصحراوى، وبانتقال قوة أمنية لمكان الحادث، تبين وفاة "عبد المنعم أسعد" 25 عاما، وإصابة 8 أشخاص بسحجات وكدمات.