الأربعاء 25 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تأهل هانيا الحمامي إلى نصف نهائي «جي بي مورجان» للإسكواش

هانيا الحمامي
هانيا الحمامي

تأهلت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة المصنفة الـ3 عالميًا إلى الدور نصف النهائي من بطولة جي بي مورجان للإسكواش، لتواصل أدائها القوي بالبطولة، وتقترب بشكل كبير من تحقيق بطولة جديدة في بداية عام 2023 تضاف إلى سجل بطولات أندية وادى دجلة في الإسكواش.

حجزت اللاعبة تذكرة الصعود لدور نصف النهائي للبطولة، عقب فوزها علي الإنجليزية جورجينا كيندي المصنفة الـ 11 عالميًا، بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-6) (12-10) (11-3) في مباراة استغرقت 33 دقيقة.

ومن المقرر أن تواجه اللاعبة هانيا الحمامي منافستها نور الشربيني المصنفة الـ2 عالميًا اليوم الأربعاء في مباراة النصف النهائي لبطولة جي بي مورجان للإسكواش.

وتقام بطولة جي بي مورجان للإسكواش 2023، بولاية نيويورك بالولايات المتحدة، خلال الفترة من 18 إلى 26 يناير الجاري، بمجموع جوائز 180 ألف دولار، وشارك بالبطولة 9 لاعبين ولاعبات من وادى دجلة، وهم: مازن هشام، ويوسف إبراهيم، ومصطفى السرتي، ويحيي النوساني، ونوران جوهر، وهانيا الحمامي، وروان العربي، ونور أبو المكارم، وهنا معتز.

 

 

اسكواش الدور نصف النهائي اللاعبة الولايات المتحدة اليوم الأربعاء هانيا الحمامي

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وائل لطفي

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