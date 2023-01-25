«الأهرام للطباعة» تقرر تجزئة السهم وزيادة رأسمالها.. و«البورصة» توقف تداول السهم

قرر مجلس إدارة شركة الأهرام للطباعة والتغليف، تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 5 جنيهات إلى جنيه واحد، وذلك بعد موافقة الرقابة المالية على التجزئة.

وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة مصر اليوم الأربعاء، أن مبررات التجزئة تمثلت في زيادة عدد الأسهم الحالية، وزيادة عدد المساهمين من خلال مخاطبة شريحة من المستثمرين الذي يحبذون التعامل على الأسهم منخفضة السعر لتوسيع قاعدة الملكية لزيادة معدلات التداول.

كما تهدف التجرئة إلى زيادة درجة سيولة الأسهم عن طريق مضاعفة عدد الأسهم المتاحة، وزيادة كفاءة أداء السهم، وكذلك تهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين خصوصًا أن الشركة بصدد زيادة رأسمالها.

وفي نفس السياق، اعتمد مجلس الإدارة تقرير إفصاح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 41.6 مليون جنيه إلى 75 مليون جنيه، عن طريق اكتتاب قدامى المساهمين أو الأرصدة الدائنة مع إعمال حقوق تداول الاكتتاب.

ومن جهتها، قررت البورصة المصرية، إيقاف التعامل على السهم لحين موافاة البورصة بما يفيد إخطار الهيئة بقرار تجزئة سهم الشركة.

يشار إلى أن الأهرام للطباعة والتغليف، سجلت خسائر بلغت 6.39 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بقيمة 7.94 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 17.71 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 21.32 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كشفت القوائم المالية لشركة الأهرام للطباعة والتغليف، عن الربع الأول من العام الجاري، تحول الشركة من الربحية إلى الخسائر، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها سجلت خسائر بلغت 1.13 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل أرباح بقيمة 1.19 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجع صافي الإيرادات والمبيعات خلال الثلاثة أشهر إلى 7.14 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 9.63 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

يشار إلى أن الأهرام للطباعة والتغليف، سجلت خسائر بقيمة 12.72 مليون جنيه خلال 2021، مقابل خسائر بلغت 10.14 مليون جنيه خلال عام 2020.

وتراجع صافي المبيعات خلال العام الماضي لتسجل 26.33 مليون جنيه، مقارنة بـ51.12 مليون جنيه خلال العام المنصرم له.