الأربعاء 25 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تفاصيل رد ريال مدريد على عرض النصر السعودي لضم مودريتش

مودريتش
مودريتش

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية الرد الأول من ريال مدريد الإسباني، بخصوص مفاوضات النصر السعودي مع لاعب الميرنجي الكرواتي لوكا مودريتش.

وأوضحت ماركا، أن العرض الذي قدمه النصر لمودريتش لا يمكن لأي لاعب رفضه، لكن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي سيجتمع باللاعب خلال أيام لحسم مستقبله مع الفريق حيث ينتهي عقده الصيف المقبل.

وأضاف التقرير، أن فكرة اللاعب واضحة حتى الآن وهي الاعتزال في ريال مدريد.

وأفادت مصادر سعودية بأن نادي النصر حصل على توقيع صانع ألعاب نادي ريال مدريد، الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، وذلك من أجل تدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة.

وذكر صحيفة اليوم السعودية، نقلا عن مصادر خاصة، أن مودريتش وقع للنصر فعلا وأن الصفقة ستعلن في القريب العاجل.

وكتب "الميدان الرياضي"، على حسابه في موقع "تويتر": "خاص للميدان: نادي النصر يوقع مع اللاعب لوكا مودريتش وذلك بعد أن حصل النادي على الموافقة من اللاعب لتمثيل صفوف النادي ومن المتوقع في القريب العاجل إعلان الصفقة الكبيرة".

وقالت اليوم السعودية: “نادي النصر يوقع مع اللاعب لوكا مودريتش، ومن المتوقع في القريب العاجل إعلان الصفقة”، لكن دون ذكر موعد انضمامه، وإن كانت الصفقة ستتم خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية أو عقب نهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد لوكا مودريتش مع ريال مدريد في 30 يونيو المقبل، ما يعني أنه يحق لأي ناد التفاوض معه دون موافقة ريال مدريد.

وانضم اللاعب الكرواتي إلى صفوف ريال مدريد في عام 2012، قادمًا من توتنهام مقابل 35 مليون يورو، وساهم في تحقيق العديد من البطولات رفقة الملكي، أبرزها الفوز بـ5 ألقاب لبطولة دوري أبطال أوروبا، و4 ألقاب لكأس العالم للأندية.

يذكر أن النصر السعودي ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال يناير الجاري في صفقة انتقال حر.

ماركا النصر السعودي النصر لوكا مودريتش مودريتش

رئيس التحرير

وائل لطفي

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