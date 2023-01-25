وكيل تعليم الغربية يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية

تابع المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير امتحانات الشهادة الإعدادية، والصف الأول الثانوي العام، والثاني والثالث والرابع الفني، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، حيث اطمأن على سير الامتحان بصورة جيدة، وعدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية.

ويؤدي 90496 طالبًا وطالبة في 407 لجان امتحان الشهادة الإعدادية العامة في مادة العلوم، و1978 طالبًا وطالبة في 15 لجنة امتحان الشهادة الإعدادية المهنية، ومادتي التربية الدينية، والمجال الزراعي، ونحو 46162 طالبًا وطالبة من الصف الأول الثانوي العام، امتحان في مادتي الفلسفة والمنطق، والتربية الوطنية، ويؤدي 39746 طالبًا وطالبة من الصف الثاني الثانوي العام بالفترة المسائية امتحانًا في مادتي المواطنة وحقوق الإنسان، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.

كما يؤدي 17930 طالبًا وطالبة من الصف الثاني والرابع التجاري والفندقي، و16916 طالبًا وطالبة من الصف الثاني والثالث الصناعي مواد مختلفة طبقًا للتخصصات والنوعيات والجدول المعلن.

وأكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة.