ماذا كتب الزعيم الهندي مهاتما غاندي عن «الملهم» سعد زغلول؟

ظهرت براعة الزعيم الراحل سعد زغلول قائد ثورة 1919، في السعي من أجل مصالح الوطن والحق في الاستقلال.

ويعتبر سعد باشا زغلول واحداً من أهم الشخصيات التي أسست تاريخ مصر، لذا كان مهاتما غاندي يتمنى تحقيق ما فعله سعد زغلول من دمج لعنصري الأمة، محاولًا استحضار روح ثورة 1919 في بلاده.

وكتب الزعيم الهندي غاندي عن «المُلهِم» سعد زغلول: "إن سعد زغلول هو أستاذي في الوطنية، وأستاذ كل الحركات الوطنية الجديدة في الشرق".

وبعد وفاة الزعيم سعد زغلول، تحدث غاندي عنه خلال تواجده في لندن في العام 1931، فقال وفق ما ذكره الكاتب الراحل مصطفى أمين:“لقد كان سعد زغلول أستاذي، قلدناه في حركتنا الوطنية، قلدناه في فكرة تأليف الحزب من طبقات، كلما اعتقل الإنجليز طبقة حلت مكانها طبقة أخرى، ولكننا فشلنا في أمرين نجح فيهما سعد”.

علاقته بالزعيم سعد زغلول

استلهم غاندي روح الثورة ضد الاستعمار من الزعيم سعد زغلول قائد ثورة 1919، وعن هذا يقول غاندي في كتاباته:"اقتديت بسعد في إعداد طبقة بعد طبقة وعن سعد أخذت توحيد العنصرين ولكني لم أنجح كما نجح فيه، إن سعدًا ليس لكم وحدكم ولكنه لنا أجمعين".