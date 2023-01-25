الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عرض فيلم «اتنين للإيجار» لبيومى فؤاد ومحمد ثروت اليوم

فيلم اتنين للإيجار
فيلم اتنين للإيجار

تستقبل دور العرض المصرية اليوم الأربعاء الفيلم الكوميدي الجديد "اتنين للإيجار" في بطولة مطلقة للنجم بيومي فؤاد ومحمد ثروت، والذي ينافس في موسم إجازة منتصف العام الدراسي.

فيلم اتنين للإيجار

فيلم "اتنين للإيجار" تدور أحداثه في إطار كوميدي، حيث يبحث العاطلان "صفيحة وحمادة" عن فرصة عمل مناسبة، ويقرران عرض نفسيهما للإيجار على من يدفع لهما لتلبية مطالبه كوسيلة لكسب الرزق.

أبطال فيلم اتنين للإيجار

فيلم "اتنين للإيجار" بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت وناهد السباعي ومحمد لطفي وميرهان حسين وثراء جبيل وإيمان السيد وسلوى محمد علي وليلى عزالعرب وعارفة عبدالرسول وسامي مغاوري وإيناس مكي وناجي سعد، وظهور خاص للنجمة رانيا يوسف والنجم دياب، الفيلم من تأليف أسماء غازي وإخراج شادي علي.

فيلم "اتنين للإيجار" تم تصوير مشاهده ما بين مدينة 6 أكتوبر ومدينة الغردقة وعدد من أماكن التصوير المختلفة.

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