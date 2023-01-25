سعر الدولار اليوم الأربعاء 25-1-2023 في بداية التعاملات الصباحية (تحديث يومي)

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 25 يناير 2024 في بداية التعاملات محركات البحث على «جوجل»، استقرارًا أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم فى مصر

يرصد «الدستور» أخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأربعاء 25 يناير 2023 مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك حيث شهد استقرارًا ليسجل 29.82 جنيه للشراء، و 29.92 جنيه للبيع، وفقًا لأخر تحديثات البنك المركزي المصري.

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سعر البيتكوين مقابل الدولار

واستقرت عملة البيتكوين اليوم الأربعاء 25 يناير 2023 أمام الدولار الأمريكي وسجلت 20.752.63 دولار، حيث شهد البيتكوين حالة من عدم الاستقرار خلال الأشهر السابقة في سابقة لم تشهدها هذه العملة منذ عدة سنوات.

سعر الدولار اليوم في سوريا

شهدت أسعار صرف الدولار اليوم الأربعاء 25 يناير 2023 استقرارًا في سوريا، وسجلت في أسواق العاصمة دمشق نحو 6475 ليرة للشراء، و 6550 ليرة للبيع.



سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية

استقرت أسعار الليرة اللبنانية أمام الدولار استقرارًا اليوم الأربعاء 25 يناير 2023 بالسوق السوداء، خلال بداية التعاملات حيث وصل سعر الدولار الأمريكي في لبنان بتعاملات السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية، إلى 50.800 ليرة للشراء، و 50.500 ليرة للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 25 يناير 2023، استقرارًا أمام الجنيه المصري بكافة البنوك المصرية خلال بداية التعاملات الصباحية، وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

29.73 جنيه للشراء.

29.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

29.71 جنيه للشراء.

29.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

29.83 جنيه للشراء.

29.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجارى الدولى “cib”

29.82 جنيه للشراء.

29.92 جنيه للبيع.