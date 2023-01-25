الأربعاء 25 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تحالف الأحزاب المصرية يكرم اللواء سامح لطفي في عيد الشرطة

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

كرم تحالف الأحزاب المصرية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة المصرية الـ71 اللواء سامح لطفي نائب رئيس حزب المؤتمر للعلاقات الخارجية كأحد القيادات الشرطية التي خدمت في هذا الجهاز العريق.

ومن جهته صرح اللواء سامح لطفي بأنه سعيد بهذا التكريم لأنه يوم وفاء لقيادات ورجال الشرطة المصرية أحد أهم حراس وحماة الوطن، مؤكدا شكره وتقديره لتحالف الأحزاب المصرية وكل من شارك من اعضاء التنسيقية في هذه الاحتفالية الهامة جدا بالشرطة المصرية البواسل.

وألمح لطفي، مساعد رئيس حزب المؤتمر للعلاقات الخارجية، إلى أن تحالف الأحزاب المصرية كيان وطني هام له دوره الفاعل والداعم للقيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي وكذلك داعم للجيش والشرطة ومؤسسات الدولة المصرية.

وانطلقت أمس، الاحتفالية الكبرى التي ينظمها تحالف الأحزاب السياسية المصرية، بمناسبة الذكرى الـ 71 لعيد الشرطة التي تتزامن مع ذكرى معركة الإسماعيلية في 25 من يناير من كل عام. بحضور 42 رئيس حزب سياسي، وأسر الشهداء ونواب مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ووجه النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، خلال الاحتفالية تحية من القلب للرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمناسبة العيد الـ 71 للشرطة المصرية.

ووجه النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، خلال الاحتفالية تحية من القلب للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمناسبة العيد الـ 71 للشرطة المصرية.

الأحزاب المصرية الدولة المصرية الرئيس السيسي الشرطة المصرية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اللواء سامح لطفي النائب تيسير مطر

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