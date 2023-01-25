الرئيس السيسى يصل قصر حيدر آباد لعقد قمة مع رئيس الوزراء الهندى

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى دار الضيافة الحكومى "قصر حيدر آباد" بنيودلهى لإجراء مباحثات على مستوى القمة مع "ناريندرا مودى" رئيس الوزراء الهندى.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد زار ضريح المهاتما غاندى ووضع إكليلًا من الزهور على قبره



وسجل الرئيس السيسي كلمة في دفتر كبار الزوار لدى زيارة ضريح غاندي في نيودلهي، التي جاء نصها:

"بسم الله الرحمن الرحيم

يُسعدني أن أُعبِّر عن خالص الاعتزاز بزيارة ضريح الزعيم الهندي الراحل، المهاتْمَا غاندي، الذي شكَّل علامة فارقة في التاريخ الإنساني بتجسيده لمبادئ وقيم العدالة والسلام والمساواة ونبذ العنف، وكذلك مواقفه الوطنية الشجاعة وانحيازه غير المشروط لخيار المقاومة السلمية.

إِن العالم أجمع يحتاج لأن يستلهم هذه المبادئ السامية التي ساهمت في وحدة ونهضة الأمة الهندية، والتي نؤمن ونتمسك بها في مصر عبر مختلف العصور والأزمان. إِن مصر والهند تجمعهما روابط حضارية وتاريخية مشتركة، وتتشابهان في التزامهما الراسخ بنشر الأمن والسلام والاستقرار ودعم جهود التنمية والرخاء والعمران".