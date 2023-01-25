السيسى يزور ضريح غاندى ويسجل كلمة فى دفتر كبار الزوار

أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي زار ضريح المهاتما غاندي ووضع إكليلًا من الزهور على قبره.

وسجل السيد رئيس كلمة في دفتر كبار الزوار لدى زيارة ضريح غاندي في نيودلهي، التي جاء نصها:

"بسم الله الرحمن الرحيم

يُسعدني أن أُعبِّر عن خالص الاعتزاز بزيارة ضريح الزعيم الهندي الراحل، المهاتْمَا غاندي، الذي شكَّل علامة فارقة في التاريخ الإنساني بتجسيده لمبادئ وقيم العدالة والسلام والمساواة ونبذ العنف، وكذلك مواقفه الوطنية الشجاعة وانحيازه غير المشروط لخيار المقاومة السلمية.

إِن العالم أجمع يحتاج لأن يستلهم هذه المبادئ السامية التي ساهمت في وحدة ونهضة الأمة الهندية، والتي نؤمن ونتمسك بها في مصر عبر مختلف العصور والأزمان. إِن مصر والهند تجمعهما روابط حضارية وتاريخية مشتركة، وتتشابهان في التزامهما الراسخ بنشر الأمن والسلام والاستقرار ودعم جهود التنمية والرخاء والعمران".