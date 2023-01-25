الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بطولتان و33 فوزا و7 هزائم.. كشف حساب فيريرا في فترة ولايته الثانية بالزمالك

فيريرا
فيريرا

كان قرار مجلس إدارة الزمالك بتوجيه الشكر للبرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق متوقعا بعدما تراجعت نتائج الفريق في شهر يناير الجاري وفشله في تحقيق الفوز خلال 6 مباريات متتالية ليعود سيناريو الموسم الماضي عندما قاد أسامة نبيه الفريق بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون وقبل التعاقد مع فيريرا.

فيريرا قاد الزمالك للفوز بالدوري الموسم الماضي وبطولة كأس مصر المؤجلة من موسم 2020- 2021 وفي المقابل فقد بطولتين هما السوبر المصري وبطولة كأس مصر المؤجلة من الموسم الماضي إضافة لبطولة دوري أبطال إفريقيا حيث قاد فيريرا الفريق في ثلاث مباريات بالنسخة الماضية لم يحقق خلالها أى فوز ولو فاز بالمباريات الثلاث لتمكن من الصعود للدور ربع النهائي.

فيريرا ترك الزمالك وهو يحتل المركز الخامس ومتأخرا عن الأهلي بفارق 11 نقطة في بطولة الدوري وبالتالي أصبحت مهمة الفريق صعبة في المحافظة على اللقب.

في فترة ولايته الثانية التي بدأت بمباراة الوداد المغربي يوم 11 مارس 2022 قاد فيريرا فريق الزمالك في 52 مباراة حقق خلالها 33 انتصارا و12 تعادلا وخسر 7 مباريات وسجل الفريق 82 هدفا ودخل مرماه 36 هدفا .

في بطولة الدوري قاد فيريرا الزمالك في 38 مباراة حقق خلالها 24 انتصارا على بيراميدز 3-2 و3 - صفر و1- صفر والمقاصة 1- صفر و5- صفر والاتحاد 2- صفر والمصري 2-1 وإيسترن كومباني 2-1 و2-1 والإسماعيلي 2-1 و3-1 والبنك الأهلي 2-1 و1- صفر وسيراميكا كليوباترا 3-2 و2- صفر والمقاولون 1- صفر وغزل المحلة 2 - صفر وسموحة 2-  صفر مرتين وفيوتشر 1- صفر والجونة 4-1 وفاركو 1- صفر وطلائع الجيش 4- صفر وحرس الحدود 4- صفر . 

وتعادل في 9 مباريات مع فاركو بدون أهداف ومع الأهلي 2-2 والمصري بدون أهداف و2-2  وانبي 1-1 والمقاولون بدون أهداف والداخلية 1-1 والاتحاد السكندري 1- 1 وبدون أهداف وخسر خمس مباريات أمام إنبي صفر-2 وطلائع الجيش صفر -1 وأسوان 1-2 والأهلي صفر – 3 وغزل المحلة 1-2 .

في كأس مصر لعب الزمالك ست مباريات  فاز في خمس مباريات على أسوان 2-1 والداخلية 2-1 والأهلي 2-1 والإسماعيلي 1- صفر والمصري 1- صفر وتعادل مع بيراميدز 1-1 وخسر بركلات الترجيح.

في دوري أبطال إفريقيا لعب الزمالك سبع مباريات فاز في 4 مباريات على اليكت التشادي 2- صفر مرتين وعلى فلامبو البوروندي 1- صفر و5-1 وتعادل في مباراتين مع بيترو اتلتيكو وساجرادا الأنجوليين بدون أهداف وخسر مباراة واحدة أمام الوداد المغربي صفر -1.

في مباراة السوبر المصري خسر الزمالك أمام الأهلي بهدفين نظيفين.

الزمالك البرتغالي جوسفالد فيريرا أسامه نبيه الدوري الممتاز كاس مصر

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وائل لطفي

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