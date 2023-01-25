الكشف عن روبوت يستخدم كامتداد للذراع أثناء عمليات جراحة القلب

طور باحثون في أيرلندا والمملكة المتحدة، تكنولوجيا روبوتية جديدة للجراحين لاستخدام الروبوت كامتداد لذراعهم أثناء عمليات جراحة القلب والشرايين.

وكشف موقع "RTÉ" الإيرلندي، أن التكنولوجيا الجديدة تقدم علاجًا جديدًا متطورًا بأقل قدر من التدخل الجراحي لنوع شائع جدًا من السرطانات وهو سرطان البروتستاتا.

وأضاف الموقع في تقرير، أن استخدام تقنية روبوتات جديدة "غيرت قواعد اللعبة" أثناء جراحة القلب في مستشفى جامعة جالواي، ويعد هو الأول من نوعه في أيرلندا والمملكة المتحدة.

وقال الدكتور فيصل شريف، إن الإجراء يتيح للجراحين استخدام الروبوت كامتداد لذراعهم أثناء إجراءات وضع الدعامة لإزالة الانسداد في الشرايين، مشيرا إلى أنه "إجراء آمن ودقيق للغاية يسمح لأطباء القلب التداخلية بتحريك الدعامة حتى مليمتر واحد في كل مرة، ويمكن للروبوتات أن تفعل ما كان يؤديه تقليديًا فريق القلب.

ونوه بأن فوائد هذه التقنية تعني للموظفين أنهم أقل تعرضًا للإشعاع في معمل القسطرة، وهذا يعني تقليل حاجة الموظفين إلى ارتداء مآزر الرصاص.

واستطرد:"لقد قطعت الابتكارات الروبوتية شوطًا طويلاً في العقد الماضي، ونحن في جامعة جالواي سعداء لأننا أجرينا أول تدخل روبوتي موجه للشريان التاجي في أيرلندا والمملكة المتحدة."

قال المدير العام لمستشفى جالواي الجامعي كريس كين، إن التكنولوجيا الجديدة تعمل على تغيير الطب وسيكون لها تأثير كبير على الرعاية المستقبلية للمرضى، وستعمل هذه الروبوتات المتطورة على تعزيز رعاية المرضى لمرضانا عبر غرب وشمال غرب أيرلندا."