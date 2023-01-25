الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو: سنرد بشدة على الخطوات العدائية لسلطات لاتفيا

الجيش الروسي
الجيش الروسي

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان وفق وكالة أنباء "تاس" الروسية: إن موسكو سترد بشدة على الخطوات العدائية لسلطات لاتفيا التي قررت خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع روسيا.

وأكدت الخارجية الروسية: أن القرار تجسد بوضوح في لاتفيا قبل ذلك بكثير، واصفة الحجج التي قدمتها لاتفيا بأنها “غير متسقة ومفتعلة”، وتابعت: أن هذه الخطوة "تعد مثالا على المزيد من الخطوات غير الودية من لاتفيا، وهذا ليس مفاجئا.

وقالت: من الواضح أن السلطات لا تهتم بالعواقب التي ستترتب على البلاد وشعبها، وسنرد بكل تأكيد ردا قاسيا على أية أعمال عدائية من هذا القبيل".

لاتفيا تطرد سفير روسيا من أراضيها

وسبق وقالت لاتفيا، الإثنين، إنها قررت خفض مستوى تمثيلها الدبلوماسي في روسيا وطلبت من السفير الروسي المغادرة، بعد ساعات من تحرك مماثل من جانب إستونيا، دولة البلطيق.

أضافت وزارة الخارجية في لاتفيا في بيان أن "سفير روسيا سيغادر بحلول 24 فبراير 2023" ، وعزت القرار إلى عدوان روسيا المستمر على أوكرانيا وبادرة تضامن مع إستونيا وليتوانيا.

كانت خارجية لاتفيا قد وصفت في تقريرها "هزيمة روسيا" بأنها من أولويات السياسة الخارجية للبلاد.

ردًا على موسكو.. إستونيا تطرد السفير الروسي

وأعلنت وزارة الخارجية الاستونية، انها ستطرد السفير الروسي ردًا على قرار مماثل اتخذته موسكو قبل ساعات قليلة بحق السفير الإستوني، بحسب بيان لوزارة الخارجية الإستونية.

وقالت الوزارة، في تغريدة الإثنين: "نحن نحترم مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات مع روسيا"، مشيرة إلى أن السفير الروسي عليه مغادرة إستونيا في نفس يوم مغادرة سفيرها روسيا، أي في السابع من فبراير.

واشنطن ترفض النظر فى انضمام فنلندا والسويد للناتو كل على حدة

أعلنت الخارجية الأمريكية أن انضمام فنلندا والسويد للناتو قضية ثلاثية ، ورفضت النظر في إمكانية انضمام كل بلد للحلف على حدة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، تعقيبا على تعليق المحادثات الثلاثية حول انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو لأجل غير مسمى بسبب موقف تركيا: "نحن بالطبع نود أن تستمر هذه المشاورات، وأن تختتم بانضمام السويد وفنلندا إلى الحلف".

موسكو الخطوات العدائية لاتفيا خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية روسيا العلاقات الدبلوماسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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