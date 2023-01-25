تكنولوجيا جديدة لإنشاء لعبة محاكاة للمساعدة في الحد من تأثيرات تغير المناخ

طور علماء بالأمم المتحدة تكنولوجيا جديدة لإنشاء لعبة محاكاة بيئية باستخدام أحدث تقنيات البرمجيات للمساعدة في الحد من تغير المناخ المتزايد وحماية كوكب الأرض.

وذكر موقع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن قطاع الأوزون لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) أطلق لعبة محاكاة وصور رمزية باستخدام أحدث تقنيات البرمجيات، يسمي إصدار أبولو، هو أحدث إضافة لمنصة Reset Earth التعليمية، وتستهدف المواد التعليمية المجانية التي تم تطويرها عبر الإنترنت، والتي تستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 18 عامًا ، المعلمين بالموارد لتعليم الطلاب أهمية حماية البيئة.

واستخدمت التطوير تقنية التقاط الحركة المتطورة لإضفاء الحيوية على شخصية إعادة تعيين الأرض الجديدة، أبولو، بهدف خلق اتصال قوي بين الشخصية والجمهور، تم التقاط حركات جسم الممثل الحي وتعبيرات الوجه من خلال بدلة التقاط الحركة المزودة بـ 17 مستشعرًا وتكنولوجيا سماعة الرأس لتصوير الإنسان حقًا للغة الجسد وتعبيرات الوجه.

وهذه التكنولوجيا جنبًا إلى جنب مع أداة إنشاء ثلاثية الأبعاد قوية في الوقت الفعلي، لم تنتج فقط شخصية رسوم متحركة واقعية، بل أنتجت أيضًا وجهًا خاصًا لها حيث تقضي وقتها في تدوين مجموعة من الموضوعات التعليمية القائمة على البحث العلمي، وبالنسبة لإعادة تعيين الأرض، ينصب التركيز على طبقة الأوزون، وعلى وجه الخصوص ، المواد التعليمية المتاحة للمعلمين لتعليم طلابهم.

يصبح الطلاب صانعي القرار

تضع لعبة Reset Earth Impact Simulator الطلاب في مقعد مهم، بصفتهم صانعي القرار، يجب عليهم اتخاذ قرار بشأن أربعة اتجاهات سياسية محتملة، وكلها لها نتائج محددة موثقة ومتصورة من قبل اللعبة، وبناءً على فهمهم لطبقة الأوزون ووظيفتها وأهميتها ، يتم تسجيل وتسجيل تأثيرات قراراتهم على البيئة والمجتمع والاقتصاد والهيمنة السياسية.

قالت ميج سيكي، الأمينة التنفيذية لأمانة الأوزون:"من خلال تزويد الشباب بأدوات تعليمية مبتكرة، نأمل أن نلهمهم ليصبحوا علماء المستقبل وصانعي السياسات الذين يدافعون عن حماية البيئة".

ويمكن للمدرسين مزج محتويات الدرس ومطابقتها بالشكل الذي يرونه مناسبًا ومناسبًا لفصولهم. تشمل الأدوات مقاطع فيديو قصيرة وأنشطة صفية لتحفيز النقاش ومهام المشروع الفردية، والدروس هي أداة تعليمية مرنة لدمج طبقة الأوزون وحماية البيئة في المناهج الحالية

زيادة الوعي بين أبطال المناخ في المستقبل لإعادة تعيين الأرض

وإصدار "Apollo" هو أحدث إضافة لمنصة "Reset Earth" التعليمية، وهو مكمل للرسوم المتحركة Reset Earth وتطبيق ألعاب الجوال وخطط الدروس للشباب، في حين أن طبقة الأوزون تسير على طريق الانتعاش بحلول منتصف القرن بفضل جهود بروتوكول مونتريال، ويمكن بسهولة التراجع عن النجاحات التي تحققت حتى الآن.

ولفت إلى أن ذلك من خلال حظر المواد الكيميائية المستنفدة للأوزون مثل مركبات الكربون الكلورية فلورية (CFCs)، والتي هي أيضًا غازات دفيئة ، ساعد البروتوكول في حماية المناخ العالمي ومصارف الكربون.

ويؤدي الانخفاض في انبعاثات المواد المستنفدة للأوزون إلى تجنب ارتفاع يقدر بنحو 0.5 إلى 1 درجة مئوية بحلول منتصف القرن.

ذكر التقرير لإعادة ضبط الأرض، يجب أن تدرك الأجيال القادمة أهمية طبقة الأوزون، ولماذا تعتبر حمايتها أمرًا بالغ الأهمية لوقف تغير المناخ المتزايد وحماية الكوكب.