الأربعاء 25 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير دولى: الهند ستستمر فى دعم مصر الدبلوماسى

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي مودي

قال موقع" foreignbrief" الاسترالي ومقره كانبيرا، إن الهند سوف تستمر في دعم مصر الدبلوماسي، تعليقا على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند وحضوره احتفالات يوم الجمهورية الهندية كضيف شرف.

السيسي في الهند

وقال التقرير الأسترالي، سوف تتوج رحلة الرئيس بالسيسي لمدة ثلاثة أيام إلى الهند  بالتكريم بأن يكون كبير الضيوف في الاحتفال باليوم الجمهورية في الهند، وبناء على أشهر من بناء العلاقات الثنائية بين البلدين.

ففي أكتوبر الماضي، التقى وزير الشؤون الخارجية الهندية س. جايشانكار مع السيسي ووزير الخارجية المصري سامح شكري   في القاهرة لمزيد من العلاقات. 

وفي نوفمبر، قبل صعود الهند إلى رئاسة مجموعة العشرين على مدار العام في الأول من ديسمبر، أكدت مصر دعوة للمشاركة ك "بلد ضيف" في اجتماعات مجموعة العشرين خلال فترة ولاية الهند.

اجتماع السيسي ومودي

وقال التقرير: في حين أن اجتماع السيسي مع مودي سيتطرق إلى مجموعة واسعة من الموضوعات ، مثل تعزيز الاستثمار الهندي في مصر ، فإن المجال الأكثر ترجيحًا للاتفاقات الوطنية الموضوعية سيكون في قطاع الدفاع، وذلك  نظرًا لأنه تم عقد  تمارين مشتركة بين القوات الخاصة في  البلدين.

ووفقا للتقرير: فانه بالنظر إلى موقع مصر الاستراتيجي والتجارة الهندية المصرية في العام الماضي ، فمن المحتمل أن تستمر الهند في دعم مصر الدبلوماسي ، خاصة وأن المعارض الإقليمي الصيني لديها أيضًا مصالح في المنطقة.

وسبق وقالت مجلة" أوت لوك" الهندية، في تقرير لها عبر موقعها الالكتروني تعليقا على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للهند كضيف شرف في احتفالات يوم الجمهورية الهندية: ان مصر قوة عربية مهمة وتمتد على كل من شمال إفريقيا وغرب آسيا - وهي مناطق ذات أهمية كبيرة لنيودلهي في دفع مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية، وتابعت المجلة: يمكن أن تعمل مصر كبوابة لأفريقيا للبضائع الهندية.

وقالت المجلة: سيكون الرئيس عبد الفتاح السيسي ضيف الشرف في يوم الجمهورية الهندي الخامس والسبعين. ومن المتوقع أن تعيد الزيارة إحياء العلاقات التي كانت في حالة ركود خلال فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك الطويلة من 1981 إلى 2011.

 ومع ذلك ، بدأت العلاقات بشكل كبير بعد الاستقلال بفترة وجيزة مع جواهر لال نهرو وعبد جمال ناصر الذي يقود حركة عدم الانحياز.

 ولكن في العقود اللاحقة ، مع انشغال كل من الهند ومصر بمشاكلهما الخاصة ومع فقدان حركة عدم الانحياز الكثير من أهميتها السابقة ، ظلت العلاقات على الهامش ، على الرغم من استمرار الزيارات الروتينية. الآن بينما ترى الهند نفسها كقوة صاعدة تطمح إلى لعب دور أكثر أهمية في العالم ، تأمل حكومة مودي في البناء على علاقات الهند الممتازة السابقة مع القاهرة وإعادة تنشيطها.

 

السيسي الهند دعم مصر الدبلوماسي دعم مصر الدفاع الاستثمار الهندي الاستثمار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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