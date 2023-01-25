الوكالة الكورية للإنترنت والأمن: قراصنة صينيون هاجموا 12 مؤسسة أكاديمية بسول

قالت وكالة كورية لسلامة الإنترنت، اليوم الأربعاء، إن مجموعة صينية هاجمت 12 مؤسسة أكاديمية كورية جنوبية.

وذكرت الوكالة الكورية للإنترنت والأمن، أنها أكدت أن القراصنة هجموا على مواقع لـ 12 مؤسسة في يوم الأحد بما في ذلك بعض أقسام جامعة جيجو، وجامعة كوريا الوطنية للتربية وغيرها.

تحذير مسبق

وأفادت بأن مجموعة القرصنة الصينية قد حذرت بأنها ستشن هجوما إلكترونيا عليها، غير أنها لم ترصد بعد تحركات غير عادية في موقعها.

ووفق ما نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، كان وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لي جونج-هو، قد قام بفحص نظام الاستجابة بشكل عاجل من خلال زيارته إلى مركز كوريا لأمن الإنترنت التابع للوكالة بعد أن حذرت مجموعة القراصنة الصينية من هجمات إلكترونية على مؤسسات كورية مؤخرا.

ويأتي الهجوم السيبراني الجديد، بعد حوالي شهر من اعلان جهاز الاستخبارات في كوريا الجنوبية، أن قراصنة من كوريا الشمالية سرقوا 1.2 مليار دولار من العملات المشفرة وأصول افتراضية أخرى في السنوات الخمس الماضية.

وقالت وكالة الاستخبارات الرئيسية في كوريا الجنوبية في بيان في 12 ديسمبر 2022: إن "قدرة كوريا الشمالية على سرقة الأصول الرقمية تعتبر من بين الأفضل في العالم، بسبب تركيز البلاد على الجرائم الإلكترونية منذ تشديد العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة في عام 2017 ردا على تجاربها النووية والصاروخية".

وذكرت الوكالة، أن "التقديرات تشير إلى أن قراصنة كوريين شماليين ترعاهم الدولة سرقوا 1.5 تريليون وون كوري جنوبي (1.2 مليار دولار) من الأصول الافتراضية في جميع أنحاء العالم منذ عام 2017، بما في ذلك حوالي 800 مليار وون (626 مليون دولار) هذا العام وحده".

وأشارت إلى أن "أكثر من 100 مليار وون (78 مليون دولار) من الإجمالي جاءت من كوريا الجنوبية".

وأفادت بأنه "من المتوقع أن يقوم قراصنة كوريون شماليون بمزيد من الهجمات الإلكترونية العام المقبل لسرقة تقنيات كورية جنوبية متقدمة ومعلومات سرية حول السياسة الخارجية والأمن القومي لكوريا الجنوبية".