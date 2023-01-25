الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن ترفض النظر فى انضمام فنلندا والسويد للناتو كل على حدة

المتحدث باسم الخارجية
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس

أعلنت الخارجية الأمريكية أن انضمام فنلندا والسويد للناتو قضية ثلاثية ، ورفضت النظر في إمكانية انضمام كل بلد للحلف على حدة.

 

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، تعقيبا على تعليق المحادثات الثلاثية حول انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو لأجل غير مسمى بسبب موقف تركيا: "نحن بالطبع نود أن تستمر هذه المشاورات، وأن تختتم بانضمام السويد وفنلندا إلى الحلف".

 

وفي معرض حديثه عن إمكانية انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو على حدة، قال برايس إن تنفيذ بنود مذكرة انضمام البلدين للناتو يعتبر "قضية ثلاثية"، وسيتعين حلها ضمن إطار ثلاثي بين تركيا وفنلندا والسويد.

 

وكانت تركيا قد أعلنت عن تعليق المشاورات بشأن انضمام السويد للناتو في أعقاب إحراق نسخة من القرآن بالقرب من السفارة التركية بستوكهولم. واتهمت تركيا السويد بأنها لم تتخذ أي إجراءات لمنع وقوع ذلك، فيما اعتبرت السلطات السويدية ما حدث "تعبيرا عن حرية الرأي" مع إدانتها للحادث.

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