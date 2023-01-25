إيلون ماسك يمثل أمام المحكمة للمرة الثالثة فى قضية تسلا

مثل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك للمرة الثالثة أمام محكمة فيدرالية في سان فرانسيسكو للإدلاء بشهادته بقضية جماعية أحالها مستثمرون في شركة تسلا وزعموا أنه ضللهم بتغريدة.

واستأنف الملياردير البالغ من العمر 51 عاما دفاعه القوي مع التركيز على تغريدتين نشرهما عام 2018 تشيران إلى أنه أدلى بشهادته في اليوم السابق على أنه جمع المال اللازم للاستحواذ على تسلا، خلال استجواب ودي من قبل محاميه أليكس سبيرو.

وخلال استجواب حاد يوم الاثنين من قبل محام يمثل حملة الأسهم في "تسلا"، أبدى ماسك عدوانية وسخطا وغضبا، إذ أنه خلال الاستجواب بأكمله، أصر على أنه كان قد ضمن الدعم المالي اللازم لصفقة الاستحواذ التي بلغت قيمتها اثنين وسبعين مليار دولار، خلال اجتماعات 2018 مع ممثلين من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، على الرغم من عدم مناقشة مبلغ أو سعر محدد للتمويل.

وعند مواجهته بنصوص ورسائل بريد إلكتروني تشير إلى أن ممثل صندوق الاستثمارات السعودي لم يتعهد مطلقا بالنقود للاستحواذ بشكل كامل على تسلا، أكد ماسك بشكل واضح أنه ليس أكثر من كلمات شخص يحاول التراجع عن تعهد سابق قطعه في محادثات خاصة.