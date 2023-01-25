الأربعاء 25 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انهيار منزل مكون من 3 طوابق دون حدوث إصابات بالبحيرة

انهيار عقار دمنهور
انهيار عقار دمنهور

شهدت منطقة «شارع الوكالة» فى مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، انهيار عقار مكون من 3 طوابق، دون حدوث خسائر بشرية أو مادية، وجرى فرض كردون أمني حول العقار، كما تم إخلا ؤه من السكان قبل الانهيار، وبيان حالته. 

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومعاينة موقع الانهيار من قبل النيابة.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور شرطة دمنهور، يفيد بانهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة «شارع الوكالة»، دون الإبلاغ عن سقوط أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح نتيجة الحادث.

انهيار عقار دمنهور

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة دمنهور وقوات الحماية المدنية، التابعة لمركز ومدينة دمنهور، وفريق الأزمات بالوحدة المحلية والإدارة الهندسية بمدينة دمنهور، وجرى فصل المرافق عن المكان، وفرض كردون أمني لحماية المواطنين من آثار الانهيار.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

انهيار عقار دمنهور

إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح وكدمات

من ناحية أخرى شهدت محافظة البحيرة صباح أمس إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة وادى النطرون وتم نقلهم إلى مستشفى وادى النطرون لتلقى العلاج اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي بدائرة المركز مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

اتخاذ الإجراءات اجهزة الامن إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية اللازمة الإبل ادي النطرون

رئيس التحرير

وائل لطفي

أم كلثوم.. كبرياء الفن كما يجب أن يكون

الأكثر قراءة

القبض على فتاة تعرض صور فاضحة لها على فيس بوك وإنستجرام بالعجوزة

تحريات المباحث فى القبض على عصابة خطف الهواتف المحمولة من المارة بدارالسلام

تسبب أمراض القلب.. نصائح من استشارى الجهاز الهضمى لتجنب مخاطر الدهون المتحولة

فضيحة فساد تطيح بـ5 حكام و4 مساعدين وزراء من مناصبهم بأوكرانيا

«علشان متتوهش».. ننشر تفاصيل مواصلات معرض الكتاب قبل انطلاقه الخميس المقبل

على زين قبل مواجهة السويد: هدفنا التأهل لنصف نهائى المونديال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

جولة مع عصمت النمر

ماجد حبته

تقنين أوضاع الكنائس

صفوت البياضي

تذليل الأزمات بقدرة القادر

جمال رشدي

٢٥ يناير.. عيد قديسين الوطنية

جلال حمام

إعلام الإخوان يستهدف استقرار الدولة

محمد رفعت

سامى شرف.. رحيل رجل شريف

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

منى رجب

البطولة بين الحقيقة والفبركة فى الترند

صور

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى استراتيجية إسرائيل تجاه مصر فى 2023؟

أفضل لقاء بينهما واستمر 120 دقيقة.. كواليس اجتماع نتنياهو مع ملك الأردن

نتنياهو يزور الأردن.. ويلتقى الملك عبدالله