انهيار منزل مكون من 3 طوابق دون حدوث إصابات بالبحيرة

شهدت منطقة «شارع الوكالة» فى مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، انهيار عقار مكون من 3 طوابق، دون حدوث خسائر بشرية أو مادية، وجرى فرض كردون أمني حول العقار، كما تم إخلا ؤه من السكان قبل الانهيار، وبيان حالته.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومعاينة موقع الانهيار من قبل النيابة.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور شرطة دمنهور، يفيد بانهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة «شارع الوكالة»، دون الإبلاغ عن سقوط أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح نتيجة الحادث.

انهيار عقار دمنهور

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة دمنهور وقوات الحماية المدنية، التابعة لمركز ومدينة دمنهور، وفريق الأزمات بالوحدة المحلية والإدارة الهندسية بمدينة دمنهور، وجرى فصل المرافق عن المكان، وفرض كردون أمني لحماية المواطنين من آثار الانهيار.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

انهيار عقار دمنهور

إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح وكدمات

من ناحية أخرى شهدت محافظة البحيرة صباح أمس إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة وادى النطرون وتم نقلهم إلى مستشفى وادى النطرون لتلقى العلاج اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي بدائرة المركز مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.