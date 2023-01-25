يبحث عشاق الساحرة المستديرة، عن مواعيد مباريات اليوم الأربعاء، حيث يستضيف فريق نوتنجهام فورست نظيره مانشستر يونايتد في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، كما تقام مباراتين في بطولة كأس ملك إسبانيا في الدور ربع النهائى النهائى، تجمع بين برشلونة وريال سويسداد، على ملعب سبوتيفاى كامب نو، فيما يتلقي أوساسونا منافسه أشبيلية، على ملعب ال سادار، أما في الدورى الإلمانى تقام 4 مباريات يأتى أبرزها مواجهة بروسيا دورتموند و ماينز

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 25 يناير 2023

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا اليوم الأربعاء - ربع النهائي

برشلونة ضد ريال سوسييداد، تنطلق المباراة فى تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة SSC1 HD.

أوساسونا ضد إشبيلية تبدأ المباراة فى تمام الساعة 23:00 بتوقيت القاهرة، 00:00 بتوقتيت مكة المكرمة، عبر قناة، SSC EXTRA 1 HD.

مواعيد مباريات كأس الرابطة الإنجليزية اليوم الأربعاء

نوتنجهام فورست ضد مانشستر يونايتد، تبدأ المباراة فى تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.



مواعيد مباريات الدورى الألمانى اليوم الأربعاء