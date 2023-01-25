الأربعاء 25 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مقتل سائق وإصابة حارس جراچ فى مشاجرة بحلوان

مشاجرة
مشاجرة

 شهدت منطقة كفر العلو بدائرة قسم شرطة حلوان، مقتل شخص وإصابة آخر بجروح نافذة إثر نشوب مشاجرة دامية بالشارع.

 

وأقدم حارس جراج على التخلص من حياة سائق توك توك عن طريق توجيه طعنة له، بعدما طالبه باسترداد التوكتوك الخاص به.

 

وكان الرائد احمد الدالي معاون وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، تلقى بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة وسقوط متوفي بمنطقة كفر العلو، وبالانتقال تبين أن طرفي المشاجرة كلا من "مسعود ت.م.د" 46 سنة، حارس جراچ بأرض البودرة كفر العلو مصاب بجروح بفروة الرأس ومحجوز بمستشفى حلوان العام تحت الملاحظة وله معلومات جنائية وإبراهيم علي 19 سنة سائق ومقيم في عرب البراوي، متوفى إثر إصابته بجرح نافذ في الصدر من الجهة اليسري وتم نقله لمستشفى النصر.
 

تحريات المباحث 
 

وبالفحص تبين وجود خلافات سابقة بين الطرفين لاتهام الطرف الثاني للأول بسرقة توكتوك خاص به وفي عهدته كحارس جراج عندما قام بركنه بالجراچ حراسته وعند توجهه لاستقلاله فوجئ بعدم تواجده وتعهد عدة مرات بإرجاعه أو تسديد قيمته، وصباح اليوم وحال قيام الطرف الثاني «المتوفى» بمطالبة الأول بإرجاع التوكتوك أو دفع قيمته حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى فيها الطرفان على بعضهما بالضرب، ما أسفر عن إصابة الأول ووفاة الثاني.
 

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تم ضبط المتهم، وتعيين الحراسة اللازمة عليه بالمستشفى وبمواجهته أيد ما جاء بالفحص واعترف بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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