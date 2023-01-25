وفد من شركة روساتوم الروسية يتفقد إنشاءات المحطة النووية بالضبعة

قام الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والدكتور ألكسندر كورتشاجن، النائب الأول لرئيس شركة أتوم ستروى التابعة لشركة روساتوم الروسية أكسبورت لإدارة مشاريع الإنشاءات، بزيارة عمل إلى موقع إنشاءات المحطة النووية بالضبعة.



ووفق بيان صادرعن الهيئة، فقد ضم الوفد قيادات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وقيادات شركة أتوم ستروي أكسبورت وقيادات معهد التصميم الروسي للمشروع، وكذلك المتخصصين من فريق المشروع من هيئة المحطات النووية والقسم الهندسي والإنشائي من شركة أتوم ستروي أكسبورت.



وقام الوفد بزيارة ميدانية تفقدية لكل من الرصيف البحري التخصصي بموقع المحطة النووية بالضبعة المخصص لاستقبال معدات المشروع والأماكن المجهزة لتخزين المعدات الثقيلة للمشروع وموقع إنشاءات وحدات محطة الضبعة النووية ومرافق قاعدة الإنشاءات والتركيبات.

وقام المختصون عند كل نقطة بتقديم تقرير تفصيلى عن حجم الإنجازات المحققة ومخطط عام 2023.



من جانبه، قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية: ”إن إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية هو تجسيد لحلم وإرادة الشعب المصري نحو امتلاك الطاقة النووية السلمية“، وأكد على ثقته واعتزازه بأداء فريق العمل المصري - الروسي، مشيدًا بقدرة الفريق على التعامل مع جميع المهام المحددة بكل حرفية وبأعلى معايير الأمان والجودة.

وشدد علي ثقته في تحقيق المستهدف وفق المخططات الزمنية بإذن الله، مشيدًا بحجم الإنجاز المحقق، ومؤكدا على أهمية التغلب على التحديات لتحقيق أهداف 2023.



كما قال الدكتور ألكسندر كورتشاجين: “نعمل مع شركائنا المصريين بحرفية عالية نحو إنجاز المهام المحددة. وتعمل فرق أتوم ستروى إكسبورت وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بشكل متناغم وديناميكي في جميع مجالات تنفيذ المشروع ويتم العمل بوتيرة جيدة. وسيشهد عام 2023 حجم أعمال ضخما على مسار تنفيذ المشروع والذي نستعد له بكل المسئولية”.



جدير بالذكر أن هذه الزيارات تأتي في إطار متابعة سير الأعمال على أرض الواقع وتذليل العقبات أمام فرق العمل لتحقيق تنفيذ المشروع وفق المخططات الزمنية والتغلب على التحديات.