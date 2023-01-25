أستاذ علوم السياسية: الفترة القادمة ستشهد نقلة كبيرة فى العلاقات المصرية الهندية

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الهند اليوم، هي زيارة في غاية الأهمية ولها اعتبارات خاصة في توقيت له دلالته.

وأضاف الدكتور طارق فهمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة”، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن هذا التوقيت في غاية الأهمية، حيث يتزامن مع حالة السيولة في النظام الدولي، كما أن جزء كبير مرتبط بالبعد التاريخي في العلاقة.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن هناك حفاوة كبيرة في استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي في الهند، لاعتبارات تاريخية واعتبارات يراها القادة الهنود في التعامل مع مصر، لافتاً إلى أن 75 هو عنوان كبير لتأسيس وتدشين العلاقات المصرية الهندية ، وبالتالي هي مناسبة يحتفل بها الجانب الهندي.

وأشار إلى أن توجيه الدعوى للرئيس عبدالفتاح السيسي ليكون ضيف شرف هذه الإحتفالية في الجمهورية الهندية، يعتبر رسالة قوية جدًا بأن مصر في منظور القادة الهنود أنها دولة مركزية ومحورية تدشن معها علاقات مهمة، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد نقلة كبيرة في العلاقات المصرية الهندية.