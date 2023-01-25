يحيى الدرع: تعلمنا من درس الدنمارك وسنبذل أقصى مجهود أمام السويد

أكد يحيى الدرع نجم منتخب مصر لكرة اليد والمحترف في فيزبرم المجري أن الفريق سيقدم مجهود مضاعف بنسبة 100 % خلال مواجهة السويد بربع نهائي بطولة العالم 2023 المقامة ببولندا والسويد ستكون صعبة للغاية.

ويصطدم منتخب مصر لكرة اليد في مواجعة صعبة أمام منتخب السويد البلد المستضيف ووصيف بطولة العالم الماضية وذلك في التاسعة مساء اليوم الأربعاء في الدور ربع النهائي لبطولة العالم رقم 28 المقامة ببولندا والسويد.

وقال الدرع في تصريحات نقلها موقع " handbollskanalen" السويدي عن المواجهة: “السويد لديها عامل الأرض والجمهور فيجب أن نقدم مجهود مضاعف بنسبة 100 %”.



وأضاف: "تلقينا درسا جيدا أمام الدنمارك وعرفنا نقاط قوتنا وضعفنا".

وأتم: "يجب أن نقدم كل شيء لبلوغ نصف النهائي وفي الرياضة كل شيء ممكن أن يحدث، من خلال أن تؤمن بقدرتك وتقاتل لتحقيق هدفك".



وكان الدرع قد تعرض لإصابة قوية خلال مواجهة الدنمارك في آخر مباريات الدور الرئيسي، لكنه أصبح جاهزا لمواجهة السويد بعد شفائه من الإصابة.

ويسعى منتخب مصر للفوز على السويد والتأهل لنصف النهائي والمنافسة على لقب بطولة العالم وتكرار إنجاز بطولة العالم 2001 بفرنسا التي احتلت بها الفراعنة المركز الرابع كأفضل مركز في تاريخ المشاركات المصرية.

وتواجهت مصر والسويد في 9 مباريات من قبل في كل البطولات شهدت تفوق السويد في 6 مباريات وفوز الفراعنة في مباراتين وتعادل وحيد.