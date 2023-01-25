الأربعاء 25 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

على زين قبل مواجهة السويد: هدفنا التأهل لنصف نهائى المونديال

على زين
على زين

أكد علي زين، نجم منتخب مصر لكرة اليد والمحترف في دينامو بوخارست الروماني، أن الفريق يهدف للتأهل لنصف نهائي بطولة العالم 2023 المقامة ببولندا والسويد.

ويصطدم منتخب مصر لكرة اليد في مواجهة صعبة أمام منتخب السويد البلد المستضيف ووصيف بطولة العالم الماضية، وذلك في التاسعة مساء اليوم الأربعاء في الدور ربع النهائي لبطولة العالم رقم 28 المقامة ببولندا والسويد.

وقال علي زين في تصريحات نقلها موقع "handbollskanalen": إذا أردنا التأهل لنصف النهائي فيبجب علينا الفوز على منتخب قوي بغض النظر عن الأسماء".

وأتم: "السويد منافس صعب وخاصة بإقامة البطولة على أرضهم لكن هدفنا هو التأهل  لنصف النهائي".

ويسعى منتخب مصر للفوز على السويد والتأهل لنصف النهائي والمنافسة على لقب بطولة العالم وتكرار إنجاز بطولة العالم 2001 بفرنسا التي احتلت بها الفراعنة المركز الرابع كأفضل مركز في تاريخ المشاركات المصرية.

وتواجهت مصر والسويد في 9 مباريات من قبل في كل البطولات شهدت تفوق السويد في 6 مباريات وفوز الفراعنة في مباراتين وتعادل وحيد.

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على زين قبل مواجهة السويد: هدفنا التأهل لنصف نهائى المونديال

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