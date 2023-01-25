الرئيس العراقى: ضرورة الحوار لحل المسائل العالقة بين الحكومة وكردستان

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، ضرورة الحوار لحل المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان العراق وفق الدستور والقانون بما يحمي مصالح المواطنين.



وذكرت الرئاسة العراقية، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الرئيس رشيد استقبل وفدا من برلمان إقليم كردستان، وبحثا التطورات السياسية في البلاد بما في ذلك ما يتعلق بالإقليم، وأكد الرئيس العراقي أهمية تضافر الجهود وتوحيد الرؤى لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه البلاد.



وأشار الرئيس رشيد إلى أهمية إقرار الموازنة المالية العامة للبلاد لما لها من تأثير في حياة المواطنين والشروع في عمليات البناء والإعمار والبنى التحتية الأساسية، وشدد على ضرورة تنفيذ البرنامج الوزاري للحكومة وخاصة البنود المتصلة بشكل مباشر بمتطلبات المواطنين للارتقاء بالأوضاع المعيشية والخدمية.



كما أكد ضرورة استمرار التنسيق والحوار بين الأطراف السياسية الكردية والانطلاق من النقاط المشتركة المهمة في وضع مصلحة المواطنين في الإقليم وعموم البلد أثناء الحوار.



بدوره، ثمّن الوفد البرلماني الكردستاني جهود الرئيس العراقي في تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية، ودعم ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد والنهوض بالواقع المعيشي والخدمي لجميع المواطنين.