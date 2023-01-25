الأربعاء 25 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

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أستاذ جهاز هضمى يكشف أسباب الإصابة بالجرثومة الحلزونية وعلاقتها بالسرطان

الجرثومة الحلزونية
الجرثومة الحلزونية

كشف الدكتور هشام الخياط، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد وزميل جامعة هارفارد، أسباب الإصابة بالجرثومة الحلزونية؛ وأعراضها وعلاجها وحقيقة نقل الحيوانات لها.

أهم أسباب الإصابة بالجرثومة الحلزونية

 وأكد خلال حواره  ببرنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن الطعام الملوث وعدم غسيل الخضار جيدًا يؤدي إلى الإصابة بالجرثومة الحلزونية، لافتًا إلى أن 15% من مصابي الجرثومة لا يعلمون بإصابتهم. 

وأكد أن الجرثومة الحلزونية قد يُصاحبها انتفاخ وعُسر هضم؛ والطبيب هو الوحيد الذي يُمكنه تأكيد أعراض الإصابة بها، ناصحًا بعدم إجراء الفحوصات إلا بعد استشارة طبيب.

كما كشف أن كل 20 ألف شخص مُصاب بالجرثومة الحلزونية، قد يُصاب من بينهم شخص بسرطان المعدة، حيث إن هذه الجرثومة تتسبب في الإصابة بالسرطان بنسبة 5.%، مشيرًا إلى ضرورة غسيل الأيدي بالصابون جيدًا عقب الانتهاء من الحمام، وقبل وأثناء تجهيز الطعام، ويُمكن عودة عدوى الإصابة بها نتيجة ضعف النظافة الشخصية.

 وأكد، أن بعض الحيوانات الأليفة قد تنقل الجرثومة الحلزونية؛ ومنها الطيور، مشيرًا إلى أن ثقافة النظافة الصحية أو الشخصية مفتقدة عند البعض، وعلاج هذه الجرثومة له عدة بروتوكولات (4 أدوية) لمدة 14 يومًا. 

استاذ الجهاز الهضمي الجرثومة الحلزونية أسباب الإصابة النظافة الشخصية الاصابة السرطان

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