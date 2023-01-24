ميلان يخسر من لاتسيو برباعية في الدوري الإيطالي لكرة القدم

فاز فريق لاتسيو على ضيفه ميلان برباعية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل أهداف لاتسيو سيرجي سافيتش في الدقيقة الرابعة، وماتيا زاكايني في الدقيقة 38 ولويس ألبيرتو في الدقيقة 67 من ركلة جزاء وفيليبي أندرسون في الدقيقة 75.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد ميلان عند 38 نقطة في المركز الثاني.

تخطط إدارة نادي ميلان الإيطالي لمنح المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب الفريق الحالي، منصبًا في النادي بعد إعلان اعتزاله كرة القدم نهائيًا.

زلاتان إبراهيموفيتش يلعب ضمن صفوف فريق ميلان منذ انتقاله من نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي في يناير من عام 2020 في صفقة انتقال حر، وساهم في تتويج الفريق ببطولة الدوري الإيطالي في الموسم الماضي بعد غياب قارب الـ11 عامًا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت، فإن إدارة نادي ميلان تفكر في عرض منصب سفير النادي على زلاتان إبراهيموفيتش بعد اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

إبراهيموفيتش سبق أن رفض فكرة اعتزال كرة القدم في الوقت الحالي في تصريحات لصحيفة آس الإسبانية.

إبراهيموفيتش صاحب الـ41 عامًا بدأ مسيرته ضمن صفوف فريق مالمو وانتقل لنادي بالكان، ثم عاد إلى مالمو، وانتقل منه إلى نادي آياكس أمستردام الهولندي في صيف 2001، وانتقل لنادي يوفنتوس الإيطالي بعد 3 سنوات ثم انضم لنادي إنتر الإيطالي في 2006، قبل أن يرحل لبرشلونة في 2009، ولكن رحلته مع الفريق الكتالوني لم تستمر سوى موسم واحد، فرحل لنادي ميلان في صيف 2010 معارًا ثم عاد لصفوف الفريق في 2011، وانتقل بشكل نهائي للنادي الإيطالي، ولعب له موسم واحد قبل أن ينتقل لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف 2012 ولعب لهم 4 سنوات ثم انتقل لمانشستر يونايتد في صيف 2016، وبعد عام ونصف انضم لنادي لوس أنجلوس جالاكسي قبل أن يرحل لميلان في يناير من عام 2020.

إبراهيموفيتش شارك في 815 مباراة منذ بداية مسيرته الكروية، وسجل 492 هدفًا وصنع 202 لزملائه، ولعب 159 مباراة في مجمل مسيرته مع فريق ميلان، وسجل 92 هدفًا، وصنع 35 لزملائه.