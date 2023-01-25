جاد القاضى يرصد رحلة المذنب الأخضر حتى وصوله لأقرب مسافة للأرض

أوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، رحلة المذنب الأخضر حتى وصوله لأقرب مسافة للأرض، قائلًا: "إن المذنب الأخر له اسم علمي عام 2022م، حيث تم اكتشافه علميًا في مارس 2022".

وأضاف القاضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، أنه طبقًا للحسابات الفلكية التي يقوم بها العالم والرصد المستمر للمذنب منذ اكتشافه، تم إثبات أنه يدور دورة كاملة حول المجموعة الشمسية في رابة 50 ألف سنة.

وأوضح أنه من المتوقع أن يزورنا المذنب الأخضر مرة أخرى بعد 50 ألف سنة، لافتاً إلى أن أول اقتراب لهذا المذنب كان يوم 12 يناير الماضي، حيث كان أقرب ما يكون لنجم الشمس، وكان حوالي 166 مليون كيلومتر، وهو في طريقه للإقتراب من الأرض، حتى يكون في أقرب مسافة يوم 1 فبراير القادم، على بعد 42 مليون كيلومتر.

وأشار إلى أن المذنب الأخضر مازال يقترب من الأرض ،حتى يصل لأقرب نقطة في الأرض والتي تقدر بـ 42 مليون كم يوم 1 فبراير.