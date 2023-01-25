الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير: الولايات المتحدة وبريطانيا تقفان عقبة أمام أى اتفاق روسى أوكرانى

الدكتور مسلم شعيتو
الدكتور مسلم شعيتو

قال الدكتور مسلم شعيتو، رئيس المركز الثقافي الروسي العربي، إن الحرب الأوكرانية تنهك روسيا وتنعكس سلبًا على أوكرانيا وتحقق أرباحًا لأمريكا.

المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا مهمة للطرفين

 وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر “سكايب”، مع برنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن الولايات المتحدة وبريطانيا تقفان عقبة أمام أي اتفاق روسي أوكراني، مشيرًا إلى أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا مهمة للطرفين.

وأوضح رئيس المركز الثقافي الروسي العربي، أن ما يحدث في أوكرانيا داخليا يعد بداية للحوار مع روسيا بشأن الحرب، مؤكدًا أن الدعم العسكري الذي يأتي من الغرب والناتو لأوكرانيا لاستمرار الحرب لفترة أطول، كما أن روسيا تتوقع استمرار الدعم الغربي من الأسلحة بكميات محدودة لأوكرانيا لإطالة أمد الحرب، دون الاهتمام بمن يحسم الحرب في نهاية المطاف.

 وتابع أن روسيا ارتكبت خطأ بأنها لم تنقذ الشرائح التي كانت في المناطق التي قصفتها في أوكرانيا، مؤكدًا أن روسيا تراهن على علاقاتها الجيدة مع الدول العربية.

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