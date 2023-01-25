الأربعاء 25 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أستاذ هندسة طاقة يوضح أوجه التعاون مع الدول الإفريقية فى مجال الكهرباء

الكهرباء
الكهرباء

أوضح الدكتور سامح نعمان، أستاذ هندسة الطاقة، أوجه التعاون مع الدول الإفريقية في مجال الكهرباء، قائلًا: "إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع نيجيريا، والتي كانت مقسمة إلى ثلاثة أجزاء". 

 

وأضاف نعمان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، أن الجزء الأول يتمثل في أخذهم من مصر القواعد المنظمة للقطاع الكهربائي، وآلية هيكلة تعريفة الكهرباء، وكفاءة الطاقة وتقليل الفقد، وتكنولوجيا العدادات مسبوقة الدفع.

 

وأوضح أنه بالنسبة للطاقة التقليدية كان مطلوب من الدولة المصرية أن تقدم دعم فني لقطاع إنتاج الكهرباء وتطوير شبكات نيجيريا من نقل الكهرباء والتوزيع، والتخطيط والتصميم وصيانة محطات، والتحول إلى أنظمة الشبكة الذكية، بالإضافة إلى مطالبتهم بدورات تدريبية في مجالات التخطيط والتصميم وتنفيذ مشروعات الكهرباء التقليلدية.

 

وأشار إلى أنه بالنسبة إلى الطاقة المتجددة، مطلوب لهم تعزيز أنظمة الطاقة الجديدة والمتجددة لديهم في قطاع نيجيريا، وتدريب وبناء القدرات لدى الشباب الجديد، وتنظيم برامج إدارية وفنية، وتدريب في مجالات التخطيط للتصميم لمحطات طاقة متجددة.

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