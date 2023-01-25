نور: «شورت وفانلة وكاب» بداية التعرف بينى وبين الجمهور المصرى

كشفت الفنانة اللبنانية الكبيرة نور، عن سعادتها البالغة أثناء حضورها العرض الأول لفيلم "شورت وفانلة وكاب" حيث تعرف الجمهور المصري عليها من خلال هذا العمل.

الموسيقى الطربية

وأكدت الفنانة اللبنانية نور، خلال لقائها ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنها تحب سماع الموسيقى بصورة كبيرة، كما أنها تفضل السماع لبعض نجوم الطرب مثل سيد مكاوي، جورج وسوف، وديع الصافي.

التعلق بالسوشيال ميديا

وأضافت في حديثها، أن تمنع أولادها من التفاعل والتعلق بصورة مبالغة بالسوشيال ميديا، معلقة: "السوشيال ميديا ليها تأثير سلبي كبير على الأطفال علشان كدا بمنع أولادي من الجلوس على السوشيال ميديا لوقت كبير".