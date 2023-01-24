الأربعاء 25 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

توك شو

نائب رئيس هيئة الطاقة النووية السابق يكشف مفاجأة عن ساعة يوم القيامة

الدكتور علي عبدالنبي
الدكتور علي عبدالنبي

قال الدكتور علي عبدالنبي، نائب رئيس هيئة الطاقة النووية السابق، إن القنابل النووية والهيدروجينية تعتبر أداة ردع نووي، وساعة يوم القيامة تم إنشاؤها بعد القصف الذري على هيروشيما وناجازاكى، باليابان بعد الحرب العالمية الثانية، والتي تسببت في مشاكل كبيرة.

توضح مدى قرب العالم من الإبادة الذاتية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن ساعة يوم القيامة، توضح مدى قرب العالم من الإبادة الذاتية أي يدمر نفسه، وطبقًا للأحداث الموجودة ممكن أن تتغير الساعة.

وأكد عبدالنبي أن المؤشر حتى الآن كما هو لم يتغير لأنه لم يجد جديد والمائة ثانية ستظل كما هي، ولو أن هناك تنبؤًا بنشوب حرب بين الصين وأمريكا من الممكن أن يتراجع المؤشر، وهو نوع من الردع النفسي وكل القائمين عليها هم من علماء الذرة. 

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