الأربعاء 25 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مشادة ساخنة بين تامر أمين وعضو اتحاد الكرة بسبب استقالة كلاتنبرج

تامر أمين
تامر أمين

قال الإعلامي تامر أمين، إن ماحدث من كلاتنبرج وبيان اتحاد الكرة، يقول إن عندنا أزمة، معقباً: "مش معقول كلاتنبرج من الدار للنار يخرج يقول بأنه غير قادر على العمل، وأصبحوا يغيرون تعييناتي ولا يستشيروني"

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وأضاف الإعلامي تامر أمين خلال تقديمه برنامج آخر النهار، المذاع عبر فضائية النهار، أن كلاتنبرج ليس وحده، معقباً: "طهقوه لحد ما زهقوه"

 

وتابع الإعلامي تامر أمين: "أنا قولت الكلام ده في يوم تعيين كلاتنبرج، قولت بأنها تجربة جيدة وقرار جيد من اتحاد الكرة، بأن يأتي بكلاتنبرج حتى يشرف على التحكيم، ويصلح الأخطاء ويقرب المسافات، وقولت لكم وقتها بأن الحكام المصريين هيطفشوه". 

 

من جانبه قال محمد أبو الوفا، عضو اتحاد الكرة، إن اتحاد الكرة قدم كل الدعم لكلاتنبرج، لكنه كان دائم السفر والاختفاء، متابعاً: "اتفقنا مع كلاتنبرج على إدارة لجنة الحكام من مصر عبر الفيديو كونفرانس، لكنه لم يلتزم بذلك". 

 

وأكد أن اتحاد الكرة تعامل مع كلاتنبرج بمنتهى الحيادية وتم تقديم كل سبل الدعم لتقديم عمله دون معوقات.

رئيس التحرير

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