الأربعاء 25 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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«البحوث الفلكية» تكشف حقيقة توقف لب الأرض وتسببه فى نقصان ساعات النهار

البحوث الفلكية
البحوث الفلكية

كشف الدكتور جاد القاضي، عميد معهد البحوث الفلكية، عن حقيقة الدراسات التي نشرت مؤخرًا حول توقف لب الأرض، وتسببه في نقصان ساعات النهار.

لب الأرض لم يصل أحد لوضعه إلى الآن

وقال "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن لب الأرض لم يصل أحد لوضعه إلى الآن لا بحفر ولا دراسات سوى الدراسات الزلزالية العميقة والتي تؤكد أن الأمور في إطارها الطبيعي.

وأكد عميد معهد البحوث الفلكية، أن كل ما نُشر هو طموحات ليست في نطاقها السليم، وأن الأرض تدور في نطاقها الطبيعي من ملايين السنين ولم ينقص الليل أو النهار فما استجد ليتوقف لب الأرض عن حركته ويطول النهار أو يقصر؟، مشيرًا إلى أن هذا ما قيل العام الماضي عن ساعة القيامة والتنبؤ بالساعة الذرية وكل هذا كلام لا أصل له علميًا.

وأوضح أن تلسكوب جيمس ويب، عدما أرسل صورًا اكتشفنا أن الكون أعماقه أكبر بكثير مما كنا نتوقع، واليوم العلم يقول إننا وصلنا إلى 13.8 مليار سنة ضوئية.

توقف لب الأرض ساعات النهار نقصان ساعة القيامة تلسكوب جيمس ويب

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