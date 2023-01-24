الثلاثاء 24 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«هو قاصد ينكد على الزمالك».. تعليق تامر أمين على إقالة فيريرا

تامر أمين
تامر أمين

علّق الإعلامي تامر أمين، على إقالة فيريرا وتعيين أسامة نبيه، قائلًا: "إنه من التطورات المهمة التي حدثت خلال الساعة الأخيرة رحيل فيريرا".

وأضاف الإعلامي تامر أمين خلال تقديمه برنامج آخر النهار، المذاع عبر فضائية النهار، أنه منذ قليل صدرت أخبار رسمية تؤكد أن مجلس إدارة نادي الزمالك قرر توجيه الشكر لـفيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، وذلك بعد الخسارة الفادحة التي حدثت اليوم لنادي الزمالك أمام نادي غزل المحلة. 

وأوضح، أن الزمالك يخسر اليوم، المباراة الثانية على التوالي والثالثة في الدوري، لافتًا إلى أن المباراة الأولى كانت يوم السبت الماضي مع الأهلي والتي انتهت بثلاثية نظيفة، واليوم يخسر أمام غزل المحلة بهدف مقابل هدفين، وبالتالي فإن الزمالك يفقد حظوظه بشكل كبير في المنافسة على الدوري هذا الموسم.

وأشار إلى أن الزمالك خلال الشوط الأول من مباراة اليوم، كان أداؤه في منتهى العجب، وكأن فيريرا قاصد يعكنن على جماهير الزمالك، لافتًا إلى أن الشوط الأول عبارة عن سيرك نصبه نادي غزل المحلة لنادي الزمالك.

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