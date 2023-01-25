الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

زيادة المعاشات.. جدول مواعيد صرف معاشات فبراير 2023

المعاشات
المعاشات

يتساءل الكثير من مستحقي المعاشات عن مواعيد صرف معاشات فبراير 2023، وذلك لأهميته الكبيرة لهذه الفئة واعتمادهم عليه في شراء السلع والاحتياجات خاصة في ظل الغلاء الذي يعيشه المجتمع هذه الفترة.

معاشات فبراير 2023

صرف معاشات فبراير 2023.. من أكثر الجمل بحثا عبر محرك البحث العالمي جوجل، وهل يوجد تبكير في صرف معاشات فبراير ومتى يبدأ صرف معاشات فبراير، وفق جدول مواعيد صرف المعاشات.

جدول صرف معاشات شهر فبراير 2023

مواعيد صرف معاشات شهر فبراير 2023

الموعد الرسمي لجدول مواعيد صرف معاشات فبراير 2023

موعد صرف معاشات فبراير 2023:

من المقرر أن تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في صرف معاشات فبراير 2023، يوم الأربعاء الموافق 1 من فبراير 2023 ويستعرض «الدستور» في السطور التالية جدول مواعيد صرف معاشات شهر فبراير لكل الفئات.

رابط الاستعلام عن معاشات فبراير 2023:

ويمكن الاستعلام عن معاشات لشهر فبراير 2023 من خلال رابط الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي من هنــــــــــــا.

جدول مواعيد صرف معاشات فبراير 2023:

وتأتي مواعيد  صرف معاشات شهر فبراير 2023 كما يلي: 

يبدأ صرف معاشات شهر فبراير 2023 الأقل من 1300 جنيه، يوم 1 و2 فبراير.

صرف معاشات شهر فبراير 2023 الأكثر من 1300 وأقل من 2300 جنيه يومي 3 و4 فبراير.

صرف معاشات شهر فبراير 2023 الاكثر من 2300 جنيه، يومي 5 و6 فبراير.

أماكن صرف معاشات فبراير 2023:

توجد العديد من الأماكن المتاحة والتى تسهل على المواطنين صرف المعاش، والتى يتم من خلالها صرف معاشات شهر فبراير 2023 والتى تتمثل في:

ماكينات الصرف الآلي للبنوك، من الأماكن التي تتيح صرف المعاش.

يصرف المواطنين المعاش كل شهر من خلال، منافذ مكاتب البريد المصري.

يمكن صرف المعاش أيضا بواسطة، منافذ فوري، وكارت ميزة.

كما تتيح البنوك والمحافظ الإلكترونية من خلال الهواتف المحمولة، بنك ناصر الاجتماعي، صرف المعاش كل شهر.

موعد الزيادة الجديدة في المعاشات 2023:

من المقرر أن يكون موعد زيادة المعاشات الجديدة في مطلع يوليو المقبل 2023، وذلك وفقًا لما ينص عليه قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، حيث تنص المادة رقم 35 على أن يتم صرف زيادة المعاشات بحد أقصى 15% في 1 يوليو من كل عام.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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