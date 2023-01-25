أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 25-1-2023

ينال البحث عن أسعار الذهب اليوم في مصر اهتمام الكثيرين خاصة مع الارتفاعات الجنونية التي وصل إليها بمختلف الأعيرة وخاصة عيار 21 الأكثر أهمية وبيعًا في الأسواق المصرية.



أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 25-1-2023

نعرض لكم في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 25-1-2023 وسعر الجنيه الذهب والسبب في اختلاف الأعيرة.

سعر جرام الذهب من عيار 24

2028.5 جنيه للبيع

2011.5 جنيه للشراء

سعر جرام الذهب من عيار 22

1859.5 جنيه للبيع

1843.75 جنيه للشراء

سعر جرام الذهب من عيار 21

1775 جنيه للبيع

1760 جنيه للشراء

سعر جرام الذهب من عيار 18

1521.5 جنيه للبيع

1508.5 جنيه للشراء



سعر جرام الذهب من عيار 14

1183.25 جنيه للبيع

1173.25 جنيه للشراء

سعر جرام الذهب من عيار 12

1014.25 جنيه للبيع

1005.75 جنيه للشراء

سعر جرام الذهب من عيار 9

760.75 جنيه للبيع

754.25 جنيه للشراء

سعر جنيه ذهب

14200 جنيه للبيع

15455 جنيه للشراء





يتواجد الذهب بعدة أعيرة من 24 و 21 إلى 9 وذلك يرجع إلى نسبة الذهب الخالص في كل عيار مقابل نسبة الشوائب والمعادن الأخرى كالفضة والنحاس تكون أكبر في الأعيرة الأقل من عيار 21 والتي تبدأ من عيار 23 لذلك يفضل الناس التعامل بعيار 21.



وتكون نسبة نقاء عيار 24 هى 99.9%، وأن نسبة نقاء عيار 21 هى 87.5%، وعيار 14 هى 58.5٪‏ فقط بينما عيار 12 هى 50%‏ وعيار 9 نسبة نقاوته 37.5٪.