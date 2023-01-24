الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط بوابة التعليم الأساسي 2023 برقم الجلوس لاستخراج نتيجة المرحلة الابتدائية والإعدادية

التعليم الأساسي
التعليم الأساسي

تصدر رابط بوابة التعليم الأساسي 2023 برقم الجلوس قائمة بحث الكثير من الطلاب والطالبات في المرحلة الابتدائية والإعدادية خلال الأيام الجارية بالتزامن مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول الثاني والإعدادي 2023 الترم الأول في جميع المحافظات.

بوابة التعليم الأساسي 2023 برقم الجلوس

وبدأت المديريات التعليمية في جميع المحافظات بتصحيح امتحانات طلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي والشهادة الإبتدائية فور انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات؛ تمهيدًا لإعدادها وعرضها على المحافظين لاعتمادها رسميا ونشرها عبر بوابة التعليم الأساسي 2023 برقم الجلوس لجميع الطلاب.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أن نتائج طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والصفين الأول والثاني الإعدادي الترم الأول للعام الدراسي 2022-2023 ستظهر بنظام الألوان عبر بوابة التعليم الأساسي 2023 برقم الجلوس وفي المدارس.

وأوضحت الوزارة أن المديريات التعليمية حول درجات الامتحانات إلى ألوان تعبر عن عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات وتطور أدائه، وأضافت الدرجة الأعلى للطالب في امتحان شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين إلى درجات امتحان الترم قبل إعلان النتيجة بشكل نهائي.

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 

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رابط نتيجة أولى ثانوي 2023 الترم الأول وتوزيع الدرجات

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 ومعنى الألوان في نتيجة طلاب الابتدائي

كيفية تفسير ألوان نتيجة الابتدائي والإعدادي 2023

اللون الأزرق: يشير لحصول الطالب على درجة من 85 إلى 100 درجة، وتظهر النتيجة أن مستوى الطالب فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة.

اللون الأخضر: يشير لحصول الطالب على درجة من 65 لأقل من 85 درجة وتوضح النتيجة أن مستوى الطالب امتلك المعارف والمهارات المطلوبة.

اللون الأصفر: يشير لحصول الطالب على درجات من 50 لأقل من 65 درجة وتوضح النتيجة أن مستوى الطالب بحاجة إلى بعض الدعم.

اللون الأحمر: يشير لحصول الطالب على درجة من 1 لأقل من 50 درجة وتُظهر النتيجة أن مستوى الطالب أي لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة وما زال في حاجة إلى الكثير من الدعم.

رابط بوابة التعليم الأساسي 2023 برقم الجلوس

  • الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 عبر رابط https://eduserv.cairo.gov.eg/.
  • اختيار المرحلة التعليمية وهى «سنوات النقل».
  • حدد الصف الدراسي ما إذا كان الصف الرابع أو الخامس أو السادس الابتدائي.
  • وبالنسبة للمرحلة الإعدادية يتم تحديد الصف الأول أو الثاني الإعدادي.
  • وفي خانة الفصل الدراسي اختار الأول.
  • حدد امتحانات العام الدراسي 2023.
  • أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم القومي.
  • اضغط على أيقونة استعلام لعرض النتيجة.

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رابط بوابة نتائج التعليم الأساسى 2023 لمعرفة نتيجة الصفين الرابع والخامس الابتدائى

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 بوابة التعليم الأساسي 2023 بوابة التعليم الأساسي 2023 برقم الجلوس السادس الابتدائى الشهادة الابتدائية وزارة التربية والتعليم

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