أسعار الدواجن اليوم فى مصر الأربعاء 25-1-2023

يقدم موقع الدستور لمتابعيه خدمة عرض أسعار الدواجن في مصر اليوم الأربعاء 25-1-2023 كي يطلع عليها المتابعون المهتمون بتربية مختلف أنواع الطيور أو لمن يرغب في الشراء ومعرفة الأسعار قبل التوجه للأسواق.



أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 25-1-2023

أسعار الفراخ اليوم في مصر

الفراخ البيضاء 62 جنيهًا

الفراخ الساسو 66 جنيهًا

الفراخ البلدي 65 جنيهًا

امهات بيضاء 55 جنيهًا

كتكوت أبيض 13.50 جنيه

كتكوت ساسو 10.50 جنيه

كتكوت بلدي 5.75 جنيه

كتكوت هجين 7.25 جنيه

كتكوت فيومى 7.25 جنيه

سعر البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم للمستهلك 98 جنيهًا

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم للمستهلك 96 جنيهًا

سعر كرتونة البيض البلدى اليوم للمستهلك 106 جنيهات

أسعار البط اليوم في مصر

بط بغال جرموه عمر يوم 23 جنيهًا

بط مسكوفي عمر يوم 23 جنيهًا

بط فرنساوي عمر يوم 15.50 جنيه

بط فرنساوي بيور عمر يوم 20 جنيهًا

بط مولار مستورد عمر يوم 23 جنيهًا

بط مولار مستورد عمر 15 يوما 35 جنيهًا

لحم بط بلدي كيلو 60 جنيهًا

لحم بط مولار كيلو 47 جنيهًا

لحم بط فرنساوي كيلو 42 جنيهًا

لحم بط مسكوفي كيلو 60 جنيهًا

أسعار الرومي اليوم

رومي أبيض عمر يوم 70 جنيهًا

رومي أبيض شهر / كيلو 120 جنيهًا

رومي برونزي شهر / 300 جرام 26 جنيهًا

رومي أسمر برونزي عمر يوم 13 جنيهًا

رومي برونزي عتاقي 5 ك / 10 ك 48 جنيهًا

أسعار الحمام اليوم

الحمام العبسي 150 جنيهًا

الحمام الأسترالي 575 جنيهًا

حمام جمعيه سبق 3,500 جنيه

حمام جمعية 275 جنيهًا

زغاليل روماني 125 جنيهًا

حمام روماني أصفر 350 جنيهًا

حمام روماني 500 جنيه

الفرنساوي اللاحم 350 جنيهًا

زغليل زاجل 625 جنيهًا

الحمام الهزاز 250 جنيهًا

حمام الشقلباظ 250 جنيهًا

حمام الكنج 500 جنيه

الحمام العنبري 250 جنيهًا

الزغاليل البلدي 40 جنيهًا

يمام إمري 100 جنيه

الحمام الكشكي 225 جنيهًا

أسعار العلف اليوم

علف بادى 23% 21,000 جنيه

علف نامي 21% 20,650 جنيه

علف ناهي 19% 20,550 جنيه

علف بادى نامي 21.5% 20,600 جنيه

علف بياض 18% 17,850 جنيهًا

علف بياض 16% 17,200 جنيهًا

