أسعار الدواجن اليوم فى مصر الأربعاء 25-1-2023
يقدم موقع الدستور لمتابعيه خدمة عرض أسعار الدواجن في مصر اليوم الأربعاء 25-1-2023 كي يطلع عليها المتابعون المهتمون بتربية مختلف أنواع الطيور أو لمن يرغب في الشراء ومعرفة الأسعار قبل التوجه للأسواق.
أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 25-1-2023
أسعار الفراخ اليوم في مصر
الفراخ البيضاء 62 جنيهًا
الفراخ الساسو 66 جنيهًا
الفراخ البلدي 65 جنيهًا
امهات بيضاء 55 جنيهًا
كتكوت أبيض 13.50 جنيه
كتكوت ساسو 10.50 جنيه
كتكوت بلدي 5.75 جنيه
كتكوت هجين 7.25 جنيه
كتكوت فيومى 7.25 جنيه
سعر البيض اليوم
سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم للمستهلك 98 جنيهًا
سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم للمستهلك 96 جنيهًا
سعر كرتونة البيض البلدى اليوم للمستهلك 106 جنيهات
أسعار البط اليوم في مصر
بط بغال جرموه عمر يوم 23 جنيهًا
بط مسكوفي عمر يوم 23 جنيهًا
بط فرنساوي عمر يوم 15.50 جنيه
بط فرنساوي بيور عمر يوم 20 جنيهًا
بط مولار مستورد عمر يوم 23 جنيهًا
بط مولار مستورد عمر 15 يوما 35 جنيهًا
لحم بط بلدي كيلو 60 جنيهًا
لحم بط مولار كيلو 47 جنيهًا
لحم بط فرنساوي كيلو 42 جنيهًا
لحم بط مسكوفي كيلو 60 جنيهًا
أسعار الرومي اليوم
رومي أبيض عمر يوم 70 جنيهًا
رومي أبيض شهر / كيلو 120 جنيهًا
رومي برونزي شهر / 300 جرام 26 جنيهًا
رومي أسمر برونزي عمر يوم 13 جنيهًا
رومي برونزي عتاقي 5 ك / 10 ك 48 جنيهًا
أسعار الحمام اليوم
الحمام العبسي 150 جنيهًا
الحمام الأسترالي 575 جنيهًا
حمام جمعيه سبق 3,500 جنيه
حمام جمعية 275 جنيهًا
زغاليل روماني 125 جنيهًا
حمام روماني أصفر 350 جنيهًا
حمام روماني 500 جنيه
الفرنساوي اللاحم 350 جنيهًا
زغليل زاجل 625 جنيهًا
الحمام الهزاز 250 جنيهًا
حمام الشقلباظ 250 جنيهًا
حمام الكنج 500 جنيه
الحمام العنبري 250 جنيهًا
الزغاليل البلدي 40 جنيهًا
يمام إمري 100 جنيه
الحمام الكشكي 225 جنيهًا
أسعار العلف اليوم
علف بادى 23% 21,000 جنيه
علف نامي 21% 20,650 جنيه
علف ناهي 19% 20,550 جنيه
علف بادى نامي 21.5% 20,600 جنيه
علف بياض 18% 17,850 جنيهًا
علف بياض 16% 17,200 جنيهًا