سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 25-1-2023

يكثر البحث عن سعر الدولار اليوم في مصر خاصة لارتباطه بارتفاع وانخفاض أسعار مختلف السلع في مصر لذا يزداد البحث عنه لمعرفة أخر ما وصل إليه مع تخطيه حاجز ال ٢٩ جنيها بالبنوك.



سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 25-1-2023

نعرض لكم في التقرير سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 25-1-2023 في البنوك المصرية والأجنبية.



سعر الدولار اليوم الأربعاء 25-1-2023 في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم 29.82 جنيه للشراء أما للبيع سجل 29.92 جنيه.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 25-1-2023 في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار اليوم في البنك الأهلي

29.74 جنيه للشراء

29.84 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم الأربعاء 25-1-2023 في بنك مصر

29.74 جنيه للشراء

29.84 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الأربعاء 25-1-2023 في بنك قناة السويس

29.84 جنيه للشراء

29.94 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الأربعاء 25-1-2023 في بنك الإسكندرية

سجل الدولار في بنك الإسكندرية

29.84 جنيها للشراء

29.94 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الأربعاء 25-1-2023 في بنك القاهرة

سجل الدولار في بنك القاهرة

29.84 جنيه للشراء

29.91 جنيها للبيع



سعر الدولار اليوم الأربعاء 25-1-2023 في البنك التجاري الدولي cib

سجل الدولار في بنك cib

29.84 جنيه للشراء

29.94 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الأربعاء 25-1-2023 مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل الدولار في مصرف أبوظبي

29.85 جنيه للشراء

29.94 جنيه للبيع

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 25-1-2023

يورو​

32.41 جنيه للشراء

32.52 جنيه للبيع

جنيه إسترليني

36.70 جنيه للشراء

36.83 جنيه للبيع

فرنك سويسري

32.28 جنيه للشراء

32.39 جنيه للبيع

‏

100 ين ياباني

22.90 جنيه للشراء

22.98 جنيه للبيع

ريال سعودي

7.94 جنيه للشراء

7.96 جنيه للبيع

دينار كويتي

97.64 جنيه للشراء

98.01 جنيه للبيع

درهم إماراتي

8.11 جنيه للشراء

8.14 جنيه للبيع