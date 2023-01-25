سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 25-1-2023
يكثر البحث عن سعر الدولار اليوم في مصر خاصة لارتباطه بارتفاع وانخفاض أسعار مختلف السلع في مصر لذا يزداد البحث عنه لمعرفة أخر ما وصل إليه مع تخطيه حاجز ال ٢٩ جنيها بالبنوك.
سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 25-1-2023
نعرض لكم في التقرير سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 25-1-2023 في البنوك المصرية والأجنبية.
سعر الدولار اليوم الأربعاء 25-1-2023 في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم 29.82 جنيه للشراء أما للبيع سجل 29.92 جنيه.
سعر الدولار اليوم الأربعاء 25-1-2023 في البنك الأهلي المصري
سجل الدولار اليوم في البنك الأهلي
29.74 جنيه للشراء
29.84 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الأربعاء 25-1-2023 في بنك مصر
- 29.74 جنيه للشراء
- 29.84 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الأربعاء 25-1-2023 في بنك قناة السويس
- 29.84 جنيه للشراء
- 29.94 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الأربعاء 25-1-2023 في بنك الإسكندرية
سجل الدولار في بنك الإسكندرية
- 29.84 جنيها للشراء
- 29.94 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الأربعاء 25-1-2023 في بنك القاهرة
سجل الدولار في بنك القاهرة
29.84 جنيه للشراء
29.91 جنيها للبيع
سعر الدولار اليوم الأربعاء 25-1-2023 في البنك التجاري الدولي cib
سجل الدولار في بنك cib
29.84 جنيه للشراء
29.94 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الأربعاء 25-1-2023 مصرف أبوظبي الإسلامي
سجل الدولار في مصرف أبوظبي
29.85 جنيه للشراء
29.94 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 25-1-2023
- يورو
32.41 جنيه للشراء
32.52 جنيه للبيع
- جنيه إسترليني
36.70 جنيه للشراء
36.83 جنيه للبيع
- فرنك سويسري
32.28 جنيه للشراء
32.39 جنيه للبيع
- 100 ين ياباني
22.90 جنيه للشراء
22.98 جنيه للبيع
- ريال سعودي
7.94 جنيه للشراء
7.96 جنيه للبيع
- دينار كويتي
97.64 جنيه للشراء
98.01 جنيه للبيع
- درهم إماراتي
8.11 جنيه للشراء
8.14 جنيه للبيع
- اليوان الصيني
4.39 شمي الأفكار جنيه للشراء
4.41 جنيه للبيع