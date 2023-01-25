الأربعاء 25 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 25-1-2023

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

يكثر البحث عن سعر الدولار اليوم في مصر خاصة لارتباطه بارتفاع وانخفاض أسعار مختلف السلع في مصر لذا يزداد البحث عنه لمعرفة أخر ما وصل إليه مع تخطيه حاجز ال ٢٩ جنيها بالبنوك.
 

سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 25-1-2023

نعرض لكم في التقرير سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 25-1-2023 في البنوك المصرية والأجنبية.
 

سعر الدولار اليوم الأربعاء 25-1-2023 في البنك المركزي المصري 

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم 29.82 جنيه للشراء أما للبيع سجل 29.92 جنيه.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 25-1-2023 في البنك الأهلي المصري 

سجل الدولار اليوم في البنك الأهلي 
29.74 جنيه  للشراء
29.84  جنيه للبيع 
 

سعر الدولار اليوم الأربعاء 25-1-2023 في بنك مصر 

  • 29.74 جنيه للشراء
  • 29.84 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الأربعاء 25-1-2023  في بنك قناة السويس 

  • 29.84 جنيه  للشراء
  • 29.94 جنيه  للبيع

سعر الدولار اليوم الأربعاء 25-1-2023 في بنك الإسكندرية 

سجل الدولار في بنك الإسكندرية

  • 29.84 جنيها للشراء
  • 29.94 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الأربعاء 25-1-2023 في بنك القاهرة 

سجل الدولار في بنك القاهرة

29.84 جنيه للشراء
29.91 جنيها للبيع
 

سعر الدولار اليوم الأربعاء 25-1-2023  في البنك التجاري الدولي cib  

سجل الدولار في بنك cib 
29.84 جنيه للشراء 
29.94 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الأربعاء 25-1-2023  مصرف أبوظبي الإسلامي 

سجل الدولار في مصرف أبوظبي 
29.85 جنيه للشراء
29.94 جنيه للبيع

 

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 25-1-2023 

  • يورو​ 
    32.41 جنيه للشراء
    32.52 جنيه للبيع

 

  • جنيه إسترليني
    36.70 جنيه للشراء 
    36.83 جنيه للبيع

 

  • فرنك سويسري 
    32.28 جنيه للشراء 
    32.39 جنيه للبيع

  • 100 ين ياباني
    22.90 جنيه للشراء 
    22.98 جنيه للبيع

 

  • ريال سعودي
    7.94 جنيه للشراء 
    7.96 جنيه للبيع

 

  • دينار كويتي
    97.64 جنيه للشراء 
    98.01 جنيه للبيع

 

  • درهم إماراتي
    8.11 جنيه للشراء 
    8.14 جنيه للبيع

 

  • اليوان الصيني
    4.39 شمي الأفكار جنيه للشراء 
    4.41 جنيه للبيع
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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