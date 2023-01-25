يكثر البحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء على مستوى محافظات الجمهورية خاصة في فصل الشتاء الذي تختلف درجات حرارته على مدار اليوم ما بين البارد وشديد البرودة لذا يسعى المواطنين لمعرفة حالة الطقس كس يكونوا على استعداد عند الخروج من المنزل.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 25-1-2023

نعرض لكم في التقرير التالي حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 25-1-2023 في مختلف محافظات الجمهورية.

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأربعاء 25-1-2023 طقسًا باردًا في الصباح الباكر، مائلًا للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلًا على السواحل الشمالية، دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردًا ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة جنوبا.



وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان حالة الطقس الأربعاء أنه من المتوقع تكّون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد؛ قد تكون كثيفة أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، كما متوقع نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 25-1-2023

القاهرة 21 11

العاصمة الإدارية 21 10

6 أكتوبر 20 10

بنها 21 11

دمنهور 20 11

وادي النطرون 21 10

كفر الشيخ 21 11

المنصورة 20 11

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 21 12

طنطا 20 11

دمياط 20 13

بورسعيد 20 13

الإسماعيلية 21 09

السويس 21 10

العريش 20 10

رفح 19 09

رأس سدر 22 11

نخل 19 07

كاترين 17 03

الطور 22 12

طابا 20 10

شرم الشيخ 24 15

الإسكندرية 21 11

العلمين الجديدة 20 11

مطروح 19 11

السلوم 19 10

سيوة 19 09

رأس غارب 24 14

الغردقة 23 13

سفاجا 24 13

مرسى علم 25 15

شلاتين 25 16

حلايب 23 17

أبو رماد 25 15

رأس حدربة 24 14

الفيوم 21 09

بني سويف 21 08

المنيا 21 07

أسيوط 22 07

سوهاج 23 07

قنا 24 08

الأقصر 24 09

أسوان 26 11

الوادي الجديد 24 06

أبوسمبل 25 10