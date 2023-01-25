قبل افتتاحه.. تعرف على سعر تذاكر معرض القاهرة الدولى للكتاب 54

تنطلق فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى نسخته الـ54، غدًا الأربعاء، وحتى 6 فبراير المقبل، بمشاركة ناشرين وكُتّاب من 53 دولة، كما وقع الاختيار على المملكة الأردنية الهاشمية لتكون ضيف شرف المعرض، ووقع الاختيار على الشاعر ورسام الكاريكاتير الراحل صلاح جاهين ليكون شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلانى ليكون شخصية المعرض لأدب الطفل.

وتشمل الدورة 500 فعالية ثقافية تؤكد الترسيخ للهوية المصرية، ويصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية إلى ألف و47 دار نشر وتوكيلًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، تنقسم إلى 707 توكيلات وناشرين مصريين، و340 توكيلًا وناشرًا أجنبيًا، كما جرى تخصيص جناح لدور النشر الناشئة التى لم تستوفِ شروط الاشتراك من حيث عدد الإصدارات، على مساحة 45 مترًا، ويضم 9 دور نشر مصرية، كما يقام المعرض على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى 5 صالات عرض رئيسية.

سعر تذاكر معرض القاهرة الدولى للكتاب 54

تُمكن منصة معرض القاهرة الدولى للكتاب الزائرين من الحصول على تذاكر الدخول للمعرض والدفع من خلال بطاقات «فيزا، وماستر كارد، وميزة»، وعن طريق «باى موب، والأهلى ممكن، وأمان»، وغيرها، وجرى تحديد سعر التذكرة الإلكترونية بقيمة 5 جنيهات.

ويقدم معرض القاهرة الدولى للكتاب دعمًا لذوى الإعاقة «قادرون باختلاف»، بمنحهم دخولًا مجانيًا مع مصاحبة مرافق، وتشجيعًا للطلاب على التمسك بالقراءة والوعى، تم منح الرحلات المدرسية والجامعية دخولًا مجانيًا.

وأطلقت وزيرة الثقافة مبادرة جديدة تحمل اسم «الثقافة والفن للجميع»، تتمثل فى طرح إصدار بأسعار مخفضة تبدأ من 1 جنيه حتى 20 جنيهًا، وذلك لتشجيع زوار المعرض على اقتناء الكتب والقراءة.