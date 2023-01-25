مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الأربعاء 25-1-2023
يقدم موقع «الدستور» خدمة عرض مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 25-1-2023 للمُصلين الباحثين عن مواقيت الصلاة من أجل أدائها في وقتها دون الخروج عنها.
مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 25-1-2023
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة الأربعاء 25-1-2023
صلاة الفجْر ٥:١٩ ص
الشروق ٦:٤٩ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٧م
صلاة العَصر ٣:٠٤ م
صلاة المَغرب ٥:٢٥ م
صلاة العِشاء ٦:٤٥ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية الأربعاء 25-1-2023
صلاة الفجْر ٥:٢٦ ص
الشروق ٦:٥٧ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:١٢ م
صلاة العَصر ٣:٠٨ م
صلاة المَغرب ٥:٢٨ م
صلاة العِشاء ٦:٥٠ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الجيزة الأربعاء 25-1-2023
صلاة الفجْر ٥:٢١ ص
الشروق ٦:٥١ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٨ م
صلاة العَصر ٣:٠٥ م
صلاة المَغرب ٥:٢٦ م
صلاة العِشاء ٦:٤٧ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد الأربعاء 25-1-2023
صلاة الفجْر ٥:١٦ ص
الشروق ٦:٤٧ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٣ م
صلاة العَصر ٢:٥٨ م
صلاة المَغرب ٥:١٨ م
صلاة العِشاء ٦:٤٠ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة شرم الشيخ الأربعاء 25-1-2023
صلاة الفجْر ٥:٠٥ ص
الشروق ٦:٣٣ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٥ ص
صلاة العَصر ٢:٥٦ م
صلاة المَغرب ٥:١٧ م
صلاة العِشاء ٦:٣٦ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الغردقة الأربعاء 25-1-2023
صلاة الفجْر ٥:٠٦ ص
الشروق ٦:٣٤ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٧ ص
صلاة العَصر ٢:٥٩ م
صلاة المَغرب ٥:٢٠ م
صلاة العِشاء ٦:٣٨ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الفيوم الأربعاء 25-1-2023
صلاة الفجْر ٥:٢٠ ص
الشروق ٦:٥٠ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٩ م
صلاة العَصر ٣:٠٧ م
صلاة المَغرب ٥:٢٨ م
صلاة العِشاء ٦:٤٨ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة سوهاج الأربعاء 25-1-2023
صلاة الفجْر ٥:١٤ ص
الشروق ٦:٤١ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٥ م
صلاة العَصر ٣:٠٨ م
صلاة المَغرب ٥:٢٩ م
صلاة العِشاء ٦:٤٧ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأقصر الأربعاء 25-1-2023
صلاة الفجْر ٥:١٠ ص
الشروق ٦:٣٦ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠١ م
صلاة العَصر ٣:٠٦ م
صلاة المَغرب ٥:٢٧ م
صلاة العِشاء ٦:٤٤ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان الأربعاء 25-1-2023
صلاة الفجْر ٥:٤٣ ص
الشروق ٧:٠٨ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٣٦ م
صلاة العَصر ٣:٤٣ م
صلاة المَغرب ٦:٠٥ م
صلاة العِشاء ٧:٢١ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش الأربعاء 25-1-2023
صلاة الفجْر ٥:١٠ ص
الشروق ٦:٤١ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٧ ص
صلاة العَصر ٢:٥٢ م
صلاة المَغرب ٥:١٣ م
صلاة العِشاء ٦:٣٤ م