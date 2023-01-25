مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الأربعاء 25-1-2023

يقدم موقع «الدستور» خدمة عرض مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 25-1-2023 للمُصلين الباحثين عن مواقيت الصلاة من أجل أدائها في وقتها دون الخروج عنها.



مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 25-1-2023



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة الأربعاء 25-1-2023

صلاة الفجْر ٥:١٩ ص

الشروق ٦:٤٩ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٧م

صلاة العَصر ٣:٠٤ م

صلاة المَغرب ٥:٢٥ م

صلاة العِشاء ٦:٤٥ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية الأربعاء 25-1-2023

صلاة الفجْر ٥:٢٦ ص

الشروق ٦:٥٧ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:١٢ م

صلاة العَصر ٣:٠٨ م

صلاة المَغرب ٥:٢٨ م

صلاة العِشاء ٦:٥٠ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الجيزة الأربعاء 25-1-2023

صلاة الفجْر ٥:٢١ ص

الشروق ٦:٥١ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٨ م

صلاة العَصر ٣:٠٥ م

صلاة المَغرب ٥:٢٦ م

صلاة العِشاء ٦:٤٧ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد الأربعاء 25-1-2023

صلاة الفجْر ٥:١٦ ص

الشروق ٦:٤٧ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٣ م

صلاة العَصر ٢:٥٨ م

صلاة المَغرب ٥:١٨ م

صلاة العِشاء ٦:٤٠ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة شرم الشيخ الأربعاء 25-1-2023

صلاة الفجْر ٥:٠٥ ص

الشروق ٦:٣٣ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٥ ص

صلاة العَصر ٢:٥٦ م

صلاة المَغرب ٥:١٧ م

صلاة العِشاء ٦:٣٦ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الغردقة الأربعاء 25-1-2023

صلاة الفجْر ٥:٠٦ ص

الشروق ٦:٣٤ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٧ ص

صلاة العَصر ٢:٥٩ م

صلاة المَغرب ٥:٢٠ م

صلاة العِشاء ٦:٣٨ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الفيوم الأربعاء 25-1-2023

صلاة الفجْر ٥:٢٠ ص

الشروق ٦:٥٠ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٩ م

صلاة العَصر ٣:٠٧ م

صلاة المَغرب ٥:٢٨ م

صلاة العِشاء ٦:٤٨ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة سوهاج الأربعاء 25-1-2023

صلاة الفجْر ٥:١٤ ص

الشروق ٦:٤١ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٥ م

صلاة العَصر ٣:٠٨ م

صلاة المَغرب ٥:٢٩ م

صلاة العِشاء ٦:٤٧ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأقصر الأربعاء 25-1-2023

صلاة الفجْر ٥:١٠ ص

الشروق ٦:٣٦ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠١ م

صلاة العَصر ٣:٠٦ م

صلاة المَغرب ٥:٢٧ م

صلاة العِشاء ٦:٤٤ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان الأربعاء 25-1-2023

صلاة الفجْر ٥:٤٣ ص

الشروق ٧:٠٨ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٣٦ م

صلاة العَصر ٣:٤٣ م

صلاة المَغرب ٦:٠٥ م

صلاة العِشاء ٧:٢١ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش الأربعاء 25-1-2023

صلاة الفجْر ٥:١٠ ص

الشروق ٦:٤١ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٧ ص

صلاة العَصر ٢:٥٢ م

صلاة المَغرب ٥:١٣ م

صلاة العِشاء ٦:٣٤ م