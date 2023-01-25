الأربعاء 25 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أيام سمير حمص.. جديد هند جعفر فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

المجموعة القصصية
المجموعة القصصية "أيام سمير حمص" لـ هند جعفر

صدر حديثا عن دار الشروق للنشر والتوزيع المجموعة القصصية  "أيام سمير حمص" للكاتبة الشابة هند جعفر؛ وذلك خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير.

 

تمزج هند جعفر في قصص مجموعتها «أيام سمير حمص» ما بين الواقعية والغرائبية واللمحات التاريخية، يأتي ذلك كله على خلفية انشغالها بالهمِّ الإنساني الذي لا يزال كالعادة حدثًا يوميًّا تخطئه الأعين أحيانًا، وتحدق فيه حينا. وتنطلق قصص المجموعة من تساؤلات حول الموت، والرغبة، والانصياع لأحكام الزمن النافذة، ويقودنا السرد مانحًا إيانا عزاء عن الأحلام المجهضة، وتلويحة وداع للنهايات السعيدة.

 

جدير بالذكر أن هند جعفر؛ كاتبة مصرية. تشغل الآن منصب مسئول الإعلام بقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية. صدر لها عام 2015 مجموعة قصصية بعنوان «عدودة» نالت عنها جائزة ساويرس في عام 2017، وتُرجمت إحدى قصصها إلى الإنجليزية وصدرت في كتاب بعنوان «كتاب القاهرة». اشتركت في عام 2018 بإحدى القصص القصيرة في ورشة جوته ونالت عنها المركز الأول، وتُرجمت إلى الألمانية والإنجليزية. تكتب بشكل غير دوري في الصحف والمجلات المصرية والعربية.

 

يذكر ان معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 54 ،يأتي  تحت شعار " «على اسم مصر.. معا نقرأ.. نفكر.. نبدع» وتحل المملكة الأردنية الهاشمية «ضيف شرف المعرض»، ويأتي  اسم شاعر العامية الموسوعي  الكاتب والفنان صلاح جاهين «شخصية المعرض»، والكاتب كامل كيلاني «شخصية معرض كتاب الطفل».ويبدأ فعالياته  خلال الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير، بمشاركة 1047 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا من 53 دولة، بينها دول جديدة (المجر والدومينيكان).

ويشتمل البرنامج الثقافي للأردن على مشاركة (85) كاتب وشاعر وشاعرة وناقد وأكاديمي وأديب من الأردن ومصر، من بينهم: موسى حوامدة، إيمان عبد الهادي، مها العتوم، عبد الكريم أبو الشيح، أكرم الزعبي، عليان العدوان، حليمة العبادي، شوكت البطوش، راشد عيسى، يوسف عبد العزيز، عبد الله أبو شميس، أمين الربيع.

المجموعة القصصية أيام سمير حمص هند جعفر ما بين الواقعية والغرائبية تساؤلات حول الموت والرغبة دار الشروق للنشر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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