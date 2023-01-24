الثلاثاء 24 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نجاة 17 شخصًا من الموت فى حادثين بالطريق الدولى بأسوان

حادث مروري
حادث مروري

نجا 17 شخصًا من الموت نتيجة حادثي ميكروباص وتصادم سيارتين في الطريق الدولي أسوان أبوسمبل، وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين للمستشفى لإجراء الإسعافات اللازمة.

وشهد الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة أسوان، مساء الثلاثاء، حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص، بينما شهد الطريق الدولى "أسوان - أبوسمبل" حادث تصادم سيارتين، مما أسفر عن إصابة 17 شخصًا فى الحادثين. 

وقع الحادث الأول على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة" بالقرب من منطقة بنبان التابعة لمركز دراو، حيث انقلبت سيارة ميكروباص أجرة ما أسفر عن إصابة 11 شخصًا، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

بينما وقع الحادث الثانى، بسبب تصادم سيارتى نقل على الطريق الدولى "أسوان - أبوسمبل" بالقرب من الكيلو 16، وهو ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى أبوسمبل الدولى، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة. ومصابى حادث أبوسمبل هم: "سمير سعيد حسن 30 سنة، مصاب اشتباه كسر بالساق اليسرى وأحمد محمد على 29 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى، ومحمد صابر إبراهيم 33 سنة، إصابة بالظهر، وإبراهيم أحمد محمد 28 سنة، مصاب بجرح فى الرأس، ومحمد علاء جابر 16 سنة، مصاب بكدمات بالجسم، وعمار عبدالعال 45 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم".

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