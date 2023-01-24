الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أستاذ استثمار يكشف أهمية زيارة الرئيس السيسى للهند

زيارة الرئيس السيسي
زيارة الرئيس السيسي للهند

قال هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن العلاقات الاقتصادية هي الهدف الرئيسي لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للهند، مؤكدًا أن هذه عادة الرئيس منذ توليه الحكم.

مصر تسعى لتصنع لنفسها علاقات على مستوى العالم

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن السياحة الهندية بدأت تنشط مؤخرًا في مصر، مشيرًا إلى أنه بعد الأزمة الاقتصادية العالمية مصر تسعى أن تصنع لنفسها علاقات على مستوى العالم.

وتابع، أن مصر تسعى لتنويع علاقتها مع الدول ليكون لديها قدر من المرونة، موضحًا أن مصر والهند من الدول النامية، ولكن الهند خلال السنوات الماضية تطورت في تكنولوجيا المعلومات وهم يقودون ثورة المعرفة والتكنولوجيا على مستوى العالم، كما أن لديها خبرة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والهند لها خبرة في ذلك.

وأكد أن الهند ومصر، كل منهما هامة في منطقتها ومصر أصبحت مركزًا مهمًا للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وتلعب دورًا هامًا في حركة التجارة. 

الاستثمار زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي علاقات تكنولوجيا

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