الثلاثاء 24 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

استشاري تكنولوجيا معلومات يكشف أسباب موجة التسريح التي شهدتها شركات التكنولوجيا العالمية

شركات التكنولوجيا
شركات التكنولوجيا

أوضح روماني رزق الله، استشاري تكنولوجيا المعلومات، أسباب موجة التسريح التي شهدتها شركات التكنولوجيا العالمية، قائلاً، إن الأسباب المباشرة تتمثل في الوضع الاقتصادي العالمي الذي نمر به".

وأضاف روماني رزق الله خلال لقاءه ببرنامج مال وأعمال، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أن السبب الأكبر يتمثل في الحرب الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن الفيدرالي الأمريكي على اعتبار أن الدولار يعتبر أهم عملة عالمية، ورفع الفائدة، والنقاط التي ارتفعت بها الفائدة.

وأوضح أن هذا الوضع أدى إلى أن الشركات التي تعتمد في استثمارها على طرح أسهمها في البورصة، جعل من استثمارات هذه الشركات يذهب ناحية الاستثمار في أوراق المال والاستثمار في البنوك. 

وأشار إلى أن الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات يتعرض لهزة، معقبا: "أرى أن ذلك يعد استراحة محارب، لأن هذه الشركات جنت أرباح كبيرة جدًا، حيث إنه عند التقييم يجب التقييم على المدى البعيد".

وتوقع استشاري تكنولوجيا المعلومات، أن خريطة الاستثمار في شركات تكنولوجيا المعلومات في المرحلة القادمة أنها إيجابية، كما أنها ستعاود في مارس القادم الصعود مرة أخرى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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